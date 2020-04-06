ليون كوهلر يتوج بلقب الموسم الحادي عشر من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

في ظل تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد، كان من المقرر إجراء الجولة الختامية الخامسة خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، والتي تم تأجيلها إذ وبناءً على ذلك تقرر إلغاء الجولة النهائية للبطولة.

وأحرز كوهلر المركز الأول بعد أن تمكن من جمع 280 نقطة، بفارق 43 نقطة عن أقرب منافسيه الفرنسي جي بي سيميناور (237 نقطة)، والذي قدم موسماً رائعاً بعدما حقق المركز الثالث في الموسم الماضي، فيم أكمل الألماني ريتشارد فاغنر منصة التتويج وحل في المركز الثالث (200 نقطة).

وقدم كوهلر مهارة واتزان على الرغم من صغر سنه ليحقق المركز الأول خمس مرات خلال الموسم. وبذلك، يصبح أول سائق أوروبي يرفع الكأس في ثلاث سنوات، بعد الانتصارين المتتاليين من قبل السائق العماني الفيصل الزبير.

وقال ليون كوهلر الفائز بلقب البطولة: "لقد تحقق حلمي بالتتويج ببطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، إنها سلسلة سباقات شديدة التنافسية وتعلمت الكثير خلال الموسمين الماضيين. عندما انضممت للبطولة في الموسم العاشر، وضعت هدفاً لنفسي بمحاولة التحسن كل سباق، وهذا ما فعلته. البطولة ذاخرة بالسائقين الموهوبين من جميع أنحاء العالم وكانت المعايير قوية هذا العام، حيث ظل سيميناور وفاغنر في دفعي حتى النهاية. أود أن أشكر بورشه و"ليخنر ريسنغ" وأتمنى لجميع السائقين الآخرين النجاح في البطولات المقبلة ".

أما في فئة المحترفين الشباب، احتل الهولندي جيسي فان كويجك صدارة الترتيب برصيد 159 نقطة متقدماً على شقيقه دان في المركز الثاني برصيد 135 نقطة. فيما حل في المركز الثالث الهولندي لوكاس جروينفيلد محققاً 117 نقطة. وفي فئة "الشباب"، أنهى البحريني جابر آل خليفة في الصدارة برصيد 114 نقطة متقدما على السائق السويسري جان مارك كوردييه في المركز الثاني ومايكل دوبلماير من النمسا في المركز الثالث.

بدروه، قال منظم السلسلة والتر ليخنر من شركة "ليخنر ريسنغ": "أود أن أهنئ الفائزين في الفئات الثلاث ليون وجيسي وجابر. لقد قدموا جميعاً أداءً مذهل هذا الموسم ويستحقون الفوز. لقد كان موسماً آخر مليئاً بالإثارة في كل جولاته. وتواصل السلسلة التأكيد بأنها سلسلة السباقات الأكثر نجاحاً في المنطقة والسبب جلي، بالنظر إلى السباقات التي أجريناها. لم يكن هناك بداية أفضل من السباق الافتتاحي في البحرين، عندما حصل الشاب ريتشارد فاجنر على المركز الأول بفارق 0.04 ثانية عن ليون في المركز الثاني. كانت إشارة على ما هو قادم، حيث شاهدنا العديد من السباقات المذهلة خلال الموسم. بالنيابة عن الجميع في "ليخنر ريسنغ"، أود أن أشكر جميع الجمهور، ونتمنى التوفيق للجميع ونتطلع إلى العودة للموسم الثاني عشر في وقت لاحق هذا العام".

وشارك في الموسم الحادي عشر 20 سائقاً يمثلون 10 دول، وجرت السباقات في أبرز حلبات المنطقة. وباعتبارها أطول سلسلة سباقات للسيارات في الشرق الأوسط، هيمنت البطولة، التي نظمتها "ليخنر ريسنغ" نيابة عن "بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا"، على سباقات المحترفين في المنطقة منذ انطلاقها في عام 2009.

الترتيب النهائي الرسمي للسائقين

الاسم الدولة الفئة النقاط 1 ليون كوهلر ألمانيا المحترفين 280 2 جي بي سيميناور فرنسا المحترفين 273 3 ريتشارد فاغنر ألمانيا المحترفين 200 4 جوليان هانسيس ألمانيا المحترفين 170 5 ساول هاك جنوب أفريقيا المحترفين 163 6 جيسي فان كويجك هولندا المحترفين 159

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