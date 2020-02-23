ليون كوهلر على بعد خطوة من تحقيق لقب الموسم الحادي عشر من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

خلال الجولة التأهيلية للسباق الأول صباح يوم الجمعة، سجل الضيف ديلان بيريرا أسرع وقت للفة بواقع 2:02:08 لينطلق من المركز الأول أمام الفرنسي جي بي سيمناور فيما انطلق ليون كوهلر من المركز الثالث، وديفيد بيكمان من المركز الرابع.

ومع انطلاق السباق الأول، أُظهر بيريرا عزمه على الحفاظ على مركزه في الصدارة بانطلاقة مثالية لصد الضغط السريع من سيمناور. وواصل بيريرا الضغط خلال بقية السباق، مما زاد من تقدمه تدريجياً مع كل لفة. وبنهاية السباق، حقق سائق لوكسمبورغ تقدماً ملحوظاً، منهياً السباق في الصدارة وبفارق يقارب ثلاث ثواني أمام سيمناور.

وكانت النقطة الرئيسية خلال السباق في اللفة الثانية، حين أغلق الوافد الجديد ديفيد بيكمان الذي يشارك في جولته الثانية فقط خلال هذا الموسم، مكابح سيارته متجهاً إلى المنعطف الثالث، ما أدى إلى وقوع تصادم مع جيسي فان كويجك، وأسفر الحادث عن نشر سيارة الأمان خلال لفتين من السباق، حيث لم يتمكن كل من بيكمان وفان كويجك من مواصلة السباق بسبب عطل السيارة.

واختتم السباق بحلول بيريرا في المركز الأول تلاه سيمناور في المركز الثاني، فيما حلّ كوهلر في المركز الثالث ثم ريتشارد فاغنر في المركز الرابع، والسويدي كريستوفر بيرجستروم في المركز الخامس وهو أعلى مستوى له على الإطلاق خلال البطولة.

وعقب السباق قال ديلان بيريرا: "مع انطلاق السباق أوشكت على خسارة مركزي الأول، لكن لحسن الحظ، تمكنت من صد سيمناور وبعد ذلك بوقت قصير خرجت سيارة الأمان التي أبطأت كل شيء. بعد خروج سيارة الأمان، دخل سيمناور وليون في صراع على المركز الثاني الأمر الذي منحني الفرصة للذهاب بعيداً. لقد ركزت فقط على اتساق القيادة وتجنب الأخطاء الصغيرة لبقية السباق، وهذا ما فعلته".

أقيم السباق الثاني في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، حيث انطلق سيمناور من مركز الصدارة بعد الجولة التأهيلية الرائعة التي سجل خلالها زمن لفة 2:02:17، كما انطلق ليون كوهلر من المركز الثاني بعدما سجل زمن قدره 2:02:52، بينما انطلق الفائز بالسباق الأول، ديلان بيريرا من المركز الثالث وديفيد بيكمان من المركز الرابع.

وبعد أداء مهيمن منذ انطلاق السباق، حقق الفرنسي جي بي سيمناور أول فوز له في البطولة، بفارق ثانيتين عن كوهلر الذي حل في المركز الثاني، وخلال السباق، انحسرت المعركة من أجل المركز الثاني وتواصلت طوال السباق بالتبادل بين بيريرا وكوهلر، وبدأ بيريرا ضغطه مبكراً منذ اللفة الثانية، وتمكن من مناورة كوهلر وتجاوزه إلى المركز الثاني حتى اللفة السادسة، حتى ارتكب خطأً نادراً منح كوهلر إمكانية التجاوز، وعلى الرغم من الضغط المستمر من بيريرا، حافظ الشاب الألماني على ثباته ليحافظ على المركز الثاني وقطع خطوة جديدة في رحلته نحو لقب البطولة.

وبنهاية السباق، جاء جي بي سيمناور في المركز الأول، تلاه ليون كوهلر في المركز الثاني ثم بيريرا في المركز الثالث، وبيكمان في المركز الرابع، فيما حلّ ريتشارد فاغنر في المركز الخامس.

وبعد تحقيق فوزه الأول في الموسم الحادي عشر، قال سيمناور: "أنا سعيد جداً بالفوز الذي حققته اليوم والأول لي في هذا الموسم، لقد قدمت أداءً جيداً في الجولتين الأخيرتين ودخلت سباق اليوم بثقة كبيرة. ديلان وليون سائقان بارزان وأدركت أنهما سيضغطان منذ البداية. لحسن حظي، انشغل الثنائي بالصراع على المركز الثاني، ما أتاح لي الفرصة للتركيز وتعزيز تصدري ببطء ولكن بثبات".

وفي السباق الثالث، حددت تشكيلة الانطلاق من خلال عكس الترتيب للمراكز الستة الأولى للسباق الثاني، وبدأ جيسي فان كويجك من المركز الأول، ثم ريتشارد فاغنر من المركز الثاني وديفيد بيكمان من المركز الثالث، وانطلق ديلان بيريرا من المركز الرابع، وليون كوهلر من المركز الخامس بينما انطلق الفائز بالسباق الثاني سيمناور من المركز السادس.

ومع هذا التشكيل العكسي، تبادلت المراكز الستة الأولى خلال اللفات الأربع الأولى. وبدأ ديلان بيريرا بشكل قوي، متفوقاً على ثلاثي المقدمة قبل المنعطف الأول، كما انطلق ليون كوهلر بشكل قوي مكّنه من شق طريقه إلى المركز الثاني. وأظهر الفائز بالسباق الثاني جي بي سيمناور قوته وقدراته في البطولة ليتفوق على فاغنر وبيكمان في اللفة الرابعة وصولاً إلى المركز الثالث.

واختتم السباق بحلول بيريرا في المركز الأول، تلاه كوهلر في المركز الثاني وسيمناور في المركز الثالث، فيما جاء ديفيد بيكمان في المركز الرابع وريتشارد فاغنر في المركز الخامس.

في نهاية جولة جديدة من الموسم، واكتمال 12 من أصل 14 سباقاً خلال الموسم، تقدم ليون كولر (280 نقطة) بفارق 43 نقطة في الترتيب العام، وجاء جي بي سيمناور في المركز الثاني (237 نقطة) وريتشارد فاغنر (200 نقطة) في المركز الثالث.

وبعد نهاية الجولة الرابعة، قال متصدر البطولة ليون كوهلر: "أنا سعيد جداً بأدائي في الجولة الرابعة، حتى لو لم أحقق الفوز في أي من السباقات. كان ديلان سريعاً للغاية في هذه الجولة واستحق الفوز. أنا سعيد بتحقيقي المركز الثاني والآن يتحول تركيزي إلى الجولة الأخيرة. لقب البطولة بين يدي الآن. فقط أحتاج إلى التركيز خلال الأسابيع القليلة المقبلة والعودة بشكل أقوى للجولة النهائية. التنافس على هذه الحلبة أمام حشد كبير هو شيء يحلم به كل سائق ولا وأتوق إلى السباق النهائي يوم 22 مارس".

وسيختتم الموسم الحادي عشر من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط بالجولة الخامسة على حلبة البحرين الدولية خلال الشهر المقبل. وسيختتم هذا الموسم كسباق دعم رسمي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 للفورمولا 1، وهي سلسلة السباقات الإقليمية الوحيدة التي تحظى بهذا الشرف.

الترتيب العام للسائقين بعد انتهاء 12 سباق

الاسم الدولة الفئة النقاط 1 ليون كوهلر ألمانيا المحترفين 280 2 جي بي سيميناور فرنسا المحترفين 273 3 ريتشارد فاغنر ألمانيا المحترفين 200 4 جوليان هانسيس ألمانيا المحترفين 170 5 ساول هاك جنوب أفريقيا المحترفين 163 6 جيسي فان كويجك هولندا المحترفين 159 7 ديلان بيرييرا لوكسومبورغ المحترفين 142

أجندة البطولة لموسم 2019/2020