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كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط يزور 3 بلدان عربية من ضمنها السعودية

سينطلق الموسم المقبل من كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، مع روزنامة ستزور ثلاثة بلدان عربية من بينها المملكة العربية السعودية.

كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط يزور 3 بلدان عربية من ضمنها السعودية

ستنطلق الجولة الأولى من الموسم الـ 13 لأقوى سلسلة "جي تي" في المنطقة، على هامش أولى جولات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في البحرين. حيث سيقام سباقان في كل جولة.

ومع الروزنامة الجديدة، ستتواجد منافسات كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط كسباقات مصاحبة لأربع جولات فورمولا واحد وجولتي "دبليو إي سي".

وسينطلق الموسم من حلبة البحرين الدولية مع الجولة الافتتاحية التي ستقام بين يومي 4 و6 نوفمبر/تشرين الأول 2021، قبل أن تنتقل المنافسات إلى السعودية يومي 3 و5 ديسمبر/كانون الأول على حلبة جدة.

وستستضيف الإمارات العربية الجولتين الثالثة والرابعة في 2022 ضمن حلبتي دبي أوتودروم وياس مارينا على التوالي.

قبل أن يعود قطار المنافسات إلى حلبة البحرين الدولية بين يومي 18 و20 مارس/آذار 2022.

وستقام أيام تجارب قبل بداية الموسم وذلك في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل، بينما ستقام تجارب ثانية قبل الجولة الثالثة على مدار يومي 19 - 20 يناير/كانون الثاني 2022.

وسيشهد الموسم 13 المرة الأولى التي يتم فيها تقديم سيارة 992 جي تي3، الأكثر قوة بهيكل أكثر عرضاً وأقل وزناً.

وتمتلك السيارة حزمة انسيابية جديدة من أجل مستويات ارتكازية أكبر، إضافة إلى عودة سيارة بورشه كايمان 718 جي تي4 كلبورت، ذات الروح الرياضية الحيّة بوزنها الأخف وتوازنها المتميز.

كل هذه المواصفات الجديدة تعني متعة إضافية في القيادة لكل سائق يخوض المنافسة.

روزنامة الموسم 13 في كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

الجولة

التاريخ

مملكة البحرين

4 - 6 نوفمبر

المملكة العربية السعودية

3 - 5 ديسمبر

الإمارات العربية المتحدة (دبي)

21 - 22 يناير 2022

الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي)

11 - 12 فبراير 2022

مملكة البحرين

18 - 20 مارس 2022

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ليون كوهلر يتوج بلقب الموسم الحادي عشر من بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

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