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تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط / جولة البحرين أخبار

بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين

من قبل:
, محرر

نجح بندر العيسائي سائق فريق السعودية ريسينغ بتسجيل أسرع الأزمنة خلال تصفيات جولة البحرين من تحدي كأس بورشه الشرق الأوسط وسط منافسة شديدة على المسار.

بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين

تقام جولة البحرين في تحدي كأس بورشه سبرينت الشرق الأوسط كسباقٍ داعم لجولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، قبل الانتقال إلى جدة لتكون جولة داعمة لسباق الفورمولا واحد هناك.

وأكمل العيسائي التصفيات أولاً متقدماً على دان فان كويك وموريس شونينغ ومسجلاً دقيقتين و03.805 ثانية، أي بفارق 0.155 ثانية أمام أقرب ملاحقيه، وهو زمن سريع حقاً على حلبة البحرين.

بينما أنهى فاغنر بالمركز الرابع أمام فهد القصيبي لفريق السعودية ريسينغ، وهي نتيجة ممتازة كذلك.

أما علي الخليفة من فريق البحرين حقق المركز 11.

بدأت حصة الثلاثين دقيقة بشكل سريع، حيث حاول السائقون تسجيل أزمنة سريعة بالفعل منذ البداية.

وبعد مرور خمس دقائق تقريباً كانت سيارات جي تي 4 تسجل أزمنتها السريعة مع سعود السعود أولاً مع دقيقتين و15.966 ثانية كزمن أوليّ أمام السائق السعودي خالد الأحمدي. 

وبالرغم من أن تشارلي فورتز (ابن أليكسندر فورتز) قفز إلى الصدارة لكن الأحمدي سرعان ما رد عليه وبقي في المركز الأول ليكون أول من يكسر حاجز الدقيقتين و15 ثانية.

وحتى انقضاء أول عشر دقائق، لم تدخل سيارات جي تي 3 بعد، بينما نجح ويليرت في هذه الأثناء باقتناص الصدارة مع دقيقتين و13.958 أمام الحمادي بأقل من عشر ثانية. 

لكن واصل فورتز تحسين أزمنته لفة تلو الأخرى حيث حسم ثانيتين من زمنه السابق ليقفز إلى المركز الأول المؤقت.

ثلاثي الصدارة واصل هيمنته على مجريات الحصة، مع فورتز أولاً الحمادي ثانياً.

ومع انتصاف الحصة، بدا فورتز مرتاحاً بالفعل خلف المقود حيث بدا أنه يستفيد بالفعل من خبرته الكبيرة في الكارتينغ وسباقات الفورمولا 4 مع دقيقة و11.311 ثانية.

في هذه الأثناء دخلت سيارات جي تي 3 إلى الحلبة لتبدأ تسجيل أزمنتها السريعة.

دخول سيارات هذه الفئة غيّر من ترتيب الأزمنة، مع كورديل أولاً أمام فيرمولن، وفورتز الذي بات ثالثاً. ومع مرور المزيد من الوقت نجح فيرمولن باقتناص الصدارة قبل أن يخسرها لصالح فهد القصيبي الذي سجل زمناً سريعاً للغاية أمام شورينغ مع بقاء ثماني دقائق حتى نهاية الحصة.

وبدا من الواضح أن الأزمنة في تناقص مستمر نظراً لتحسن ظروف المسار، بينما اشتعلت المعركة على صدارة أسرع الأزمنة وتهاويها لأقل من دقيقتين و4 ثوانٍ مع فان كويك الذي كان أول من كسر هذا الحاجز.

العيسائي ضغط بدوره واقتنص الصدارة أمام كويك، وفي هذه المرحلة من عمر التصفيات كان من المستحيل بالفعل التنبؤ بصاحب التوقيت الأسرع.

لكن زمن العيسائي بقي صامداً حتى النهاية مما منحه المركز الأول.

نتيجة التصفيات

المركز

السائق

الفريق

بندر العيسائي

السعودية ريسينغ

دان فان كويك

جي.بي إليت

موريس شورينغ

بي.دبليو.تي

ريتشارد فاغنز

دي.أتش.أل

فهد القصيبي

السعودية ريسينغ
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