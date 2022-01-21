بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

قدم القصيبي انطلاقة رائعة من المركز الرابع، لينجح في السيطرة على السباق الممتد لـ 14 لفة، حيث تقدم على لوكاس غروينيفيلد سائق "تيم جي بي إليت" بفارق 3.457 ثانية مسجلًا فوزه الأول في هذا الموسم.

وشهد السباق معركة محتدمة على المركز الثاني بين غروينيفيلد وريتشار فاغنر سائق "دي اتش ال تيم"، إذ كانت الكلمة العليا للأول بفارق 0.903 ثانية ضمن فئة "جي تي3 المحترفين".

فميا واصل فريق "السعودية ريسينغ" أداءه القوي ضمن فئة "المحترفين الهواة" ليتواجد سائقه بندر العيسائي في المركز الرابع الإجمالي.

هذا وتقدّم العسائي على ثنائي تيم جي بي إليت" تييري فيرميولين وستيفن فان رهي.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي3 الهواة"، فقد كان الفوز من نصيب جان دوبر سائق تيم جي بي إليت".

بينما هيمن فريق "السعودية ريسينغ" على فئة "جي تي4 جي سي سي" مع سعود آل سعود وخالد الأحمدي.

وقد شهد السباق انسحاب ثلاث سيارات مع أندري موكوفوز وموريس شورينغ متصدر الترتيب وماركوس ساتلر.