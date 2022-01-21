تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني
تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط تقرير السباق

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

تمكّن فهد القصيبي من تحقيق الفوز لصالح فريقه "السعودية ريسينغ" ضمن الجولة الثالثة في تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط والمقامة على حلبة دبي أوتودروم.

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

قدم القصيبي انطلاقة رائعة من المركز الرابع، لينجح في السيطرة على السباق الممتد لـ 14 لفة، حيث تقدم على لوكاس غروينيفيلد سائق "تيم جي بي إليت" بفارق 3.457 ثانية مسجلًا فوزه الأول في هذا الموسم.

وشهد السباق معركة محتدمة على المركز الثاني بين غروينيفيلد وريتشار فاغنر سائق "دي اتش ال تيم"، إذ كانت الكلمة العليا للأول بفارق 0.903 ثانية ضمن فئة "جي تي3 المحترفين".

فميا واصل فريق "السعودية ريسينغ" أداءه القوي ضمن فئة "المحترفين الهواة" ليتواجد سائقه بندر العيسائي في المركز الرابع الإجمالي.

هذا وتقدّم العسائي على ثنائي تيم جي بي إليت" تييري فيرميولين وستيفن فان رهي.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي3 الهواة"، فقد كان الفوز من نصيب جان دوبر سائق تيم جي بي إليت".

بينما هيمن فريق "السعودية ريسينغ" على فئة "جي تي4 جي سي سي" مع سعود آل سعود وخالد الأحمدي.

وقد شهد السباق انسحاب ثلاث سيارات مع أندري موكوفوز وموريس شورينغ متصدر الترتيب وماركوس ساتلر.

المشاركات
التعليقات
بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني
المقال السابق

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي
تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: فهد القصيبي يهدي فريق السعودية ريسينغ الفوز في دبي

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني
تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي
تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي

بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين
تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط

بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.