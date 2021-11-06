بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني

بالرغم من خسارته للصدارة عند الانطلاقة، لكن شورينغ بوتيرته السريعة تمكن من استعادة الصدارة والفوز بالسباق الثاني على التوالي هذا الموسم.

وكانت المعركة محتدمة على المركز الثاني حيث خرج منها خالد القصيبي منتصراً ليعبر خط النهاية ثانياً أمام فاغنر.

سباق البحرين، بورشه سبرنت الأوسط

مجريات السباق

انطلق موريس شورينغ من المقدمة أمام ريتشارد فاغنز وفهد خالد القصيبي.

لكن جايمس دورلين قدم انطلاقة رائعة ليخرج في الصدارة أمام فاغنز وشورينغ، بينما بدأ القصيبي بشنّ هجومه بهدف نيل المركز الثالث أمام تيري فيرميولن.

ومنذ اللفة الثالثة بدأت المعركة على الصدارة تتبلور أكثر بين أول ثلاثة سائقين، حيث لم يتجاوز الفارق عُشري ثانية بين دورلين وفاغنر، وعُشراً بين فاغنر وشورينغ.

ولم يطل الوقت حتى نجح فاغنر بانتزاع الصدارة من دورلين الذي تراجع حتى المركز الثالث خلف شورينغ. والقصيبي بدأ يضغط بدوره في محاولة انتزاع المركز الثالث.

معركة القصيبي ودورلين استمرت طوال اللفة الرابعة حتى تكللت مساعيه بالنجاح وينتزع المركز الثالث.

في هذه الأثناء كان زميله في فريق السعودية ريسينغ، بندر العيسائي، يضغط في محاولة انتزاع المركز الخامس من فيرميولين.

وهذا ما نجح به بالفعل في اللفة الخامسة.

بحلول اللفة السادسة، بدأت معركة الصدارة تشتعل مجدداً بين فاغنر وشورينغ. وفي هذه الأثناء كانت صدارة فئة "جي تي 4" تشهد معركة كبيرة بين سعود السعود سائق السعودية ريسينغ وشارلي فورتز حيث نجح الأخير بالبقاء أمامه ليفوز بصدارة الفئة مع نهاية السباق.

العيسائي عاد للضغط مجدداً على دورلين منذ اللفة السابعة وتواصل الحال حتى اللفة التاسعة. كانت المنافسات محتدمة على المركز الأول، حيث استفاد القصيبي من ذلك ليقترب كثيراً من سائقَي الصدارة.

شهدت اللفة العاشرة منافسة محتدمة خرج على إثرها شورينغ أولاً وابتعد في الصدارة، بينما تراجع فاغنر خلفه ليصبح في قبضة القصيبي الذي لم يتردد في شنّ هجومه بهدف اقتناص المركز الثاني.

وهذا ما تكلل بالنجاح في اللفة الأخيرة ليعبر خط النهاية ثانياً خلف شورينغ وأمام فاغنر.

بينما أكمل دورلين السباق رابعاً أمام العيسائي ودان فان كويك.

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق 1 موريس شورينغ بي.دبليو.تي 2 فهد القصيبي السعودية ريسينغ 3 ريتشارد فاغنر دي.أتش.أل 4 جايمس دورلين جيه.دي.إيه 5 بندر العيسائي السعودية ريسينغ