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تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط / جولة البحرين أخبار

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي

من قبل:
, محرر

استفاد موريس شورينغ من انطلاقته الممتازة في سباق البحرين من كأس تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، ليخطف الصدارة من بندر العيسائي صاحب قطب الانطلاق الأول، ويتمسك بها حتى النهاية.

بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يحرز الفوز في سباق البحرين الافتتاحي

بعد حادثة اللفة الأولى، واصل شورينغ تمسكه بالمركز الأول وهيمن على السباق ليبتعد في المقدمة تاركاً ملاحقيه يتنافسون فيما بينهم على مراكز منصة التتويج.

دان فان كويك أكمل السباق ثانياً أمام فهد القصيبي الذي تقدم بدوره ليحرز آخر مركز على منصة التتويج.

انطلاقة العيسائي لم تكن قوية كما كان يريد، وتراجع إلى الخلف عدة مراكز حتى المركز السادس بعد العبور من المنعطف الأول.

بينما استفاد موريس شورينغ من ذلك ليضع سيارته في المقدمة أمام ريتشارد فاغنر.

أما فهد القصيبي فتقدم إلى المركز الثالث متفوقاً على دان فان كويك.

لكن اللفة الأولى شهدت حادثة احتكاك سيارتي فواز القصيبي وشارلي فورتز وتوقفهما على المسار ومن ثم دخول سيارة الأمان التي خرجت مع انقضاء عشر دقائق.

شورينغ ابتعد في الصدارة بينما اشتعلت معركة شرسة جداً على المركز الثاني بين كويك و جايمس دورلين.

أما المنافسة السعودية فاحتدمت بين القصيبي والعيسائي خلفهما، قبل أن يتقدم القصيبي ويبدأ الضغط على دورلين بكل قوة.

ونجح شورينغ بتوسيع فارق صدارته بينما كان السائقون خلفه في معارك متواصلة على المركزين الثاني والثالث.

وبحلول اللفة السابعة كان القصيبي قد نجح بتجاوز دورلين إلى المركز الثالث خلف فان كويك وشورينغ.

بينما كان خالد الأحمدي من فريق السعودية ريسينغ ينافس على صدارة فئة "جي تي 4" كذلك في مواجهة ليو ويليت المتصدر.

لكن الغلبة كانت لصالح الأحمدي الذي حقق صدارة هذه الفئة.

وبقي ترتيب الصدارة على حاله حتى اللفة الأخيرة حيث واصل شورينغ هيمنته على السباق ليقطع خط النهاية بفارق تجاوز 7 ثوانٍ أمام فان كويك.

بينما أكمل فهد القصيبي مراكز منصة التتويج لصالح فريق السعودية ريسينغ أمام دورلين والعيسائي.

نتيجة السباق

المركز

السائق

الفريق

موريس شورينغ

بي.دبليو.تي

دان فان كويك

جي.بي إليت

فهد القصيبي

السعودية ريسينغ

جايمس دورلين

جي.دي.إيه

بندر العيسائي

السعودية ريسينغ
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بورشه سبرينت الشرق الأوسط: العيسائي يهدي فريق السعودية ريسينغ قطب الانطلاق الأول في البحرين
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بورشه سبرنت الشرق الأوسط: شورينغ يفوز والقصيبي ينتزع المركز الثاني في سباق البحرين الثاني

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