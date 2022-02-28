كيانو الأزهري السائق المبتدئ في فئة "أو كاي" يُنهي أول مشاركة له أوروبيًا بمركز عاشر مُشرف

خطا كيانو، الذي يتسابق برخصة تسابق إماراتية، خطوةً كبيرةً في فئة "أو كاي لليافعين" بعُمر 14 عامًا فقط، علمًا بأنه لم يُشارك في أول ثلاث جولات من سلسلة سباقات أبطال المستقبل الشتوية، كما نافسَ بنديةٍ عددًا من السائقين الأكثر خبرةً منه في هذه السلسلة، ويخوضون موسمهم الثاني أو الثالث.

أظهر كيانو نضوجًا كبيرًا ما إن أُضيئت الأضواء الخضراء، مفصحًا عن قدرات حقيقية في مواجهة عدد من أفضل فرق الكارتينغ العالمية وأمام عدد من الذين من المتوقع أن يُصبحوا نجوم فورمولا واحد مستقبلًا.

شارك كيانو الأزهري في سيارة كارتينغ بألوان "فريق توني كارت للسباقات"، حيث اجتاز 23 لفة على المضمار الإيطالي المُتطلِّب البالغ طوله 1300 متر، بمعدّل سرعة 128 كيلومترًا، وأنهى السباق متأخرًا 12.653 ثانية فقط عن الفائز به، السائق اللاتفي توماس ستولسيرمانيس.

قال كيانو الأزهري: "انتهت جولة أبطال المستقبل الشتوية على حلبة فرانسياكورتا هنا، لقد كانت بداية موفقة في فئة (أو كاي لليافعين) مع نتيجة رائعة بإنهاء السباق في المركز العاشر مه نهاية السباق، وحققنا الكثير من التقدم طوال الأيام الأربعة للجولة. تعلمت الكثير من المهارات الثمينة طوال نهاية الأسبوع، مثل إدارة الإطارات وتحسين عمل المحرك، وضبط إعدادات الهيكل".

وأضاف: "بالنسبة لي إنها بداية رائعة لموسم 2022، ولفريقنا توني كارت للسباقات، نتطلَّع قُدُمًا لمزيدٍ من التقدم خلال الموسم".

أنهى السائقان توما تابونن وكولوتشيو لويجي، زميلا كيانو في الفريق، السباق في المركزين الرابع والخامس على التوالي، علمًا بأن السائقان البرازيلي ماثيوس فيريرا والبريطاني كين ناكامورا – بيرتا أنهيا السباق في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أنهى بقية زملاء كيانو في فريق "توني كارت" السباق في مراكز لاحقة؛ احتل جوزيف تورني المركز الـ 13، ولوي رويكي في المركز الـ 16، ولويس إيغوزي في المركز الـ 26.

شارك 36 سائقًا من أبطال المستقبل في السباق الذي أُقيم في أجواء مشمسة وظروف جافة، حيث بلغت درجة حرارة المسار 11 درجة مئوية.