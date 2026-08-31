تم تأكيد طرح الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم "دايز أوف ثاندر" الصادر عام 1990 في عام 2028، وفقًا لما أكده توم كروز بنفسه.

ومن المقرر أن يعود مجددًا لتجسيد شخصية كول تريكل إلى جانب آن هاثاواي، التي ستؤدي دور مالكة فريق ومهندسة.

وتدور أحداث الفيلم الأصلي حول المتسابق الشاب الموهوب كول تريكل (كروز)، الذي كان أمامه الكثير ليتعلمه عن سباقات السيارات المعدلة، بينما كان يحاول بناء مسيرته في ناسكار، وصولًا إلى معركة ملحمية من أجل الفوز بسباق دايتونا 500.

سيُطرح الجزء الثاني في 2 يونيو 2028، وسيُصوَّر المشروع لصالات آيماكس مع طرح حصري في دور السينما، وفقًا لتقرير من مجلة "فاريتي".

وقد تم تأكيد تولي جوناثان ليفاين، المعروف بفيلمي "لونغ شوت" و"مستر إيرليفانت"، إخراج الفيلم، بينما سيتولى كروز وجيري بروكهايمر، إلى جانب تومي هاربر، مهمة الإنتاج.

كما يتواجد كروز في حلبة دايتونا الدولية هذا الأسبوع لحضور الجولة الختامية من الموسم العادي لسلسلة كأس ناسكار، وكان ضيفًا في اجتماع السائقين الذي سبق السباق مساء السبت.

كما تحدث خلال الاجتماع إلى أفراد مجتمع ناسكار، متطرقًا إلى خططهم الخاصة بـ"دايز أوف ثاندر 2".

لا يزال الفيلم الأصلي يحظى بأهمية ثقافية لدى جميع مشجعي ناسكار، وكثيرًا ما تتم الإشارة إليه حتى بعد مرور ثلاثة عقود.

حتى أن بطل العالم في الفورمولا 1 لعام 2009، جنسون باتون، أشاد بدور الفيلم في تعزيز حبه لناسكار، قبل أن يشارك نجم السباقات البريطاني في نهاية المطاف في عدد من سباقات الكأس خلال السنوات الأخيرة.

اشتدت المناقشات حول الجزء الثاني بشكل كبير عقب نجاح فيلم "إف 1"، من بطولة براد بيت، والذي حقق أكثر من 600 مليون دولار في شباك التذاكر. وكان بروكهايمر أيضًا أحد منتجي ذلك الفيلم.

وقبل وفاته المأساوية في مايو، كان أسطورة ناسكار كايل بوش من بين الذين تحدثوا مع كاتب سيناريو سينمائي أثناء عملهم على وضع مخطط للفيلم الجديد. وكان لقب بوش، "رودي"، إشارة إلى شخصية مايكل روكر في الفيلم الأصلي.

وتحدث الكاتب مع أشخاص مختلفين داخل هذا المجال، كما زار ورش إعداد سيارات السباقات.

لا تزال تفاصيل قصة "دايز أوف ثاندر 2" قليلة، لكن من المرجح أن تلعب سلسلة ناسكار الأسبوعية الفعلية دورًا رئيسيًا في تصوير المشاهد المهمة، تمامًا كما حدث في الفيلم الأصلي.

حقق فيلم "دايز أوف ثاندر" الأصلي، الذي كان في الأساس نسخة من تركيبة "توب غان" باستخدام سيارات ناسكار المعدلة، إيرادات بلغت 157.9 مليون دولار مقابل ميزانية قدرها 60 مليون دولار.

أما الجزء الثاني من "توب غان" فقد حقق نجاحًا هائلًا في عام 2022، إذ بلغت إيراداته المذهلة 1.5 مليار دولار حول العالم في شباك التذاكر.

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