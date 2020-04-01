يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً لتعاطي المنشطات

الفائز بسباق واحد في "موتو جي بي"، خضع لاختبار تعاطي ستيروئيدات بنائية مع نتيجة إيجابية، وذلك خلال الفحوص الدورية لوكالة مكافحة المنشطات خلال جائزة ماليزيا الكبرى العام الماضي، وتلاه اختبار إيجابي ثانٍ كذلك.

وتلقى يانوني عقوبة الإيقاف المؤقت من قبل البطولة بانتظار إحالة قضيته إلى المحكمة المختصة بعد تسليم عينات من شعره - التي تعتبر وسيلة أدقّ في الاختبارات - وذلك ضمن سعيه للحصول على البراءة.

ولطالما أكد دراج أبريليا براءته مشيراً من البداية إلى أنّ سبب إيجابية الفحوص هو تواجد بعض الستيروئيدات في طعام معلب تناوله سابقاً.

وقد وجدت المحكمة أنه تناول بالفعل طعاماً يحتوي ستيروئيدات، لكنها لم تتمكن من تبرئته بالكامل، حيث تلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً بدءاً من 17 ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى 16 يونيو/حزيران 2021.

وينوي يانوني استئناف الحكم في محكمة التحكيم للرياضة، لكن من غير الواضح إن كانت الجلسة ستعقد أم لا.

ذلك القرار يترك العلاقة بين يانوني وفريقه في مهب الريح، حيث كان صرح ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي في وقت سابق من العام الحالي، أن إيقافاً طويل الأمد قد يضر بالعلاقة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء برادلي سميث للقيادة بديلاً عن يانوني.

لكن وضع أزمة فيروس "كورونا" العالمية قد يلعب لصالح يانوني ويحصل على جلسة استماع لاستئناف الحكم.