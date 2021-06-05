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ياماها و"اس آر تي" تبحثان بالفعل عن بديل لروسي في "الموتو جي بي"

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن بدء ياماها وفريقها الرديف "بيتروناس اس آر تي" في البحث عن مرشّحين محتملين لتعويض فالنتينو روسي في موسم 2022، وذلك في حال آثر أسطورة "الموتو جي بي" الاعتزال نهاية الموسم الجاري.

ياماها و"اس آر تي" تبحثان بالفعل عن بديل لروسي في "الموتو جي بي"

يخوض روسي بطل العالم 9 مرّات موسمه الـ 26 في سباقات الجائزة الكبرى، لكنّه ضمن أسوأ عام في مسيرته حاليًا، حيث لم يسجّل سوى 15 نقطة فقط خلال السباقات الستة الأولى.

وقد تركه ذلك قابعًا في المركز الـ 19 في الترتيب قُبيل سباق جائزة كتالونيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

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وقد سبق وأوضح روسي أنّه سيحسم مستقبله في "الموتو جي بي" بعد النصف الأول من موسم 2021، في حين من المعلوم أنّ هنالك معيار أداء ضمن عقده الحالي يجب أن يصل إليه قبل خوض أيّة محادثات حول موسم 2022.

وبسبب مكانة روسي، التزم مسؤولو "اس آر تي" الصمت حول تشكيلة الفريق لموسم 2022، لكنّهم يبحثون في الأثناء عن بدلاء محتملين للإيطالي.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الراعي الرئيسي بيتروناس يتّجه لتجديد اتفاقه مع "اس آر تي"، بينما ستظل ياماها الصانع الداعم للفريق لما بعد موسم 2021، على الرُغم من أنّ ذلك لم يُعلن رسميًا بعد، ولا توجد ضمانة لذلك في الوقت الذي يخوض فيه الصانع الياباني محادثات مع فريق روسي "في.آر46".

ومن المرجّح أن يحصل درّاج "اس آر تي" الحالي فرانكو موربيديللي على الدرّاجة المصنعية التي يقودها روسي حاليًا في 2021.

وعن من قد يجاور موربيديللي في 2022 حال اعتزال روسي، أكّد مصدر مقرّب من "اس آر تي" أنّ راؤول فيرنانديز الدرّاج صاحب الانتصارات في الموتو2 هو أبرز المرشّحين.

مع ذلك صرّح المصدر قائلًا: "الاختيار الأول هو راؤول فيرنانديز، لكنّ جلبه إلى الفريق يمثّل مهمة مستحيلة تقريبًا".

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ويبدو ذلك كون فيرنانديز يرتبط عن قرب بالصانع "كاي تي ام" - الذي يقود تحت لوائه في الموتو2 - والذي يضع بنود عقوبات مالية في عقوده لمنع الدرّاجين من الهروب.

هذا ومن بين الأسماء الأخرى المحتملة كذلك لتعويض روسي، جو روبرتس درّاج الموتو2، والذي رفض القيادة لصالح أبريليا لموسم 2021، إلى جانب درّاج "اس آر تي" في الموتو2 تشافي فيرج، ودرّاجها الآخر جاك ديكسون.

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