ياماها لن تُعوّض روسي في سباق أراغون الثاني

ثبتت إصابة روسي بطل العالم تسع مرّات بفيروس كورونا في منزله في تافوليا في إيطاليا يوم الخميس، وتمّ استبعاده من المشاركة في جائزة أراغون الكبرى نتيجة لذلك.

وبالنظر إلى قوانين إيطاليا الصارمة في ما يتعلّق بفيروس كورونا، فإنّ أيّ شخصٍ مصاب يجب عليه تمضية فترة 10 أيام حجرٍ صحي منذ لحظة تلقّيه لنتيجة تحليل "بي سي آر".

وفي ظلّ انطلاق مجريات سباق أراغون الثاني بعد خمسة أيّام فقط، لن يتمكّن روسي من العودة إلى المشاركة إلّا خلال جائزة أوروبا الكبرى في نوفمبر على حلبة ريكاردو تورمو.

ودفع غياب روسي إلى انطلاق بعض الشائعات بشأن إمكانيّة عودة لورينزو بطل العالم ثلاث مرّات لتعويضه في سباق نهاية الأسبوع المقبل.

وبعد اعتزاله التسابق نهاية العام الماضي، عاد لورينزو إلى صفوف ياماها كدرّاج اختبارات رسمي.

لكنّ الإسباني أكمل أربعة أيّام تجارب فقط على متن درّاجة ياماها هذا العام.

وتنصّ قوانين الموتوج ي بي على ضرورة توفير درّاجٍ بديل في غضون 10 أيّام من انسحاب درّاجٍ ما، وفي ظلّ عدم مرور 10 أيّام، فإنّ ياماها ليست مضطرّة لتوفير بديل.

وكشفت ياماها الآن بأنّ مافيريك فينياليس سيكون المدافع الوحيد عن ألوان الفريق المصنعيّ نهاية الأسبوع المقبل.