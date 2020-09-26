ياماها: صفقة روسي لموسم 2021 تطلّبت ستّة أشهر لإتمامها

مدّد روسي بقاءه في عائلة ياماها لعامٍ آخر لكن مع الفريق الرديف وسيحظى بدعمٍ مصنعيٍ كامل وفق ما أُعلن عنه رسميًا اليوم السبت.

ويُعتقد بأنّ تأخير إتمام العقد جاء نتيجة العمل على تشكيل طاقم روسي لموسم 2021، حيث أكّد الإيطالي أنّ رئيس طاقمه دافيد مونوز وماتيو فلامينيي محلّل البيانات وإيداليو غافيرا مدرّبه سينضمّون له في صفوف بيتروناس.

وقال جارفيس أنّ هذه الصفقة تطلّبت الكثير من "الدقّة" لإتمامها: "من الواضح أنّنا وقّعنا اليوم مع فالنتينو كدرّاجٍ مصنعي مجدّدًا لموسم 2021".

وأضاف: "ما يعنيه ذلك هو ارتباطه بعقدٍ مع شركة ياماها موتور، وسيحظى بدعمٍ كاملٍ منّا".

وأردف: "لذا لا أعتقد بأنّه سيُعاني مطلقًا من الناحية التقنيّة. أنا سعيدٌ جدًا بإتمام هذه الصفقة، تطلّبت ستّة أشهر. ذلك مضحكٌ كوني أرى العقد صغيرًا، وهو عبارة عن تمديد للعقد الذي لدينا".

وأكمل: "كان الأمر معقّدًا كوننا شركة يابانيّة، وتوصّلنا إلى الصفقة مع فريقٍ ماليزي ومع أطرافٍ إيطاليّة. ولديكم شخصٌ بريطاني يُحاول جمع كلّ ذلك. لم نُواجه أيّة مصاعب في الحقيقة، لكنّها مسألة معقّدة كونه ليس درّاجًا عاديًا".

واختتم بالقول: "لكن عندما يكون لديك درّاجٌ مثل فالنتينو روسي، فعليك أن تكون دقيقًا من ناحية الدعم التقنيّ، وطاقم الفريق، وحقوق الصورة، وكلّ الجوانب. كلّ هذه الأمور تتطلّب وقتًا إن أردت إنجازها على النحو الصحيح. بلغنا هدفنا وأنا سعيدٌ جدًا بذلك.