ياماها ستكون سعيدة بالإبقاء على فينياليس "لموسم 2021 وما يليه"

سجّل فينياليس ستّة من انتصارات ياماها السبعة في الفئة العُليا منذ قدومه إلى الفريق في 2017، كما كان أفضل درّاجي الصانع الياباني في ترتيب البطولة هذا العام.

لكن وبينما سيخوض الإسباني آخر موسم في عقده الحالي مع الفريق العام المُقبل، تُحيط الشكوك بما إذا كان بمقدوره الاعتماد على استمراريته في الفريق لما بعد ذلك، بالنظر إلى وضع زميله الحالي فالنتينو روسي والموسم الاستثنائي الذي قدّمه فابيو كوارتارارو مع فريق بيتروناس الزبون لياماها.

لكن وبعد رؤية أنّ فينياليس - الذي تعاون مع مدير طاقم جديد متمثّل في إستيبان غارسيا ومحلل الأداء جوليان سايمون - قد أعاد تعزيز مكانه في الفريق المصنعي في 2019، أشار جارفيس إلى عدم وجود سبب يمنع ياماها من الاستمرار مع الإسباني.

فقال: "استهلّ مافيريك الموسم بطريقة ليست جيّدة، إذ كان يعاني بالفعل بعد أوّل خمسة أو ستّة سباقات، وفي ذلك الوقت كان التفوّق من نصيب فالنتينو".

وأضاف: "حظي فالنتينو بنتائج قويّة بحلوله ثانيًا في بعض المناسبات في وقت مبكّر من الموسم، إذ كاد أن يحقق الفوز في أوستن على سبيل المثال، في حين كان مافيريك تائهًا بعض الشيء".

وتابع: "لاحقًا، أعتقد بأنّنا رأينا فائدة التغييرات التي أجريناها في الفريق من أجل مافيريك، إذ أرى بأنّ تلك المجموعة بدأت العمل وتحقيق النتائج تدريجيًا، ومن ثمّ اتّخذ مافيريك قراراته الخاصّة حول كيفية ضبط إعدادات الدرّاجة للسباقات، لذا أعتقد بأنّه كان من المشجّع للغاية رؤيته يتحسّن في تأدياته على مدار العام".

وأكمل: "أمرٌ آخر ممتن للغاية بأنّه نجح في تحسينه هو انطلاقته، إذ أنّ المعتاد من مافيريك كان أنّنا نراه في مركز جيّد للغاية على شبكة الانطلاق وسرعان ما يتراجع في بداية السباق، إذ أنّ الآن أمضى الكثير من الوقت والمجهود في العمل على ذلك، وقمنا نحن من جهتنا ببعض التغييرات التقنية لنقضي على نقطة الضعف هذه".

واختتم: "لذا أعتقد بأنّه أعاد تعزيز مكانه في الفريق المصنعي وأظهر قدراته، حيث أنّه درّاج ياماها الوحيد الذي حقق فوزين هذا العام، إذ سأكون سعيدًا بكلّ تأكيد بأن يبقى معنا لموسم 2021 وما يليه".

جديرٌ بالذكر أنّ فينياليس يُعتقد بأنّه على رادار فرق أخرى لموسم 2021، ودوكاتي على وجه التحديد، والتي ألمح مديرها التقني جيجي دالانيا إلى أنّ الدرّاج الإسباني على قائمة الصانع الإيطالي.