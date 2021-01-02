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ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021

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ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021

قال لين جارفيس مدير فريق ياماها أنّ فالنتينو روسي سيكون "مهمًا للغاية" في تطوير درّاجة الصانع الياباني لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي، بالرغم من انتقاله إلى الفريق الرديف بيتروناس.

بعد 15 موسمًا مع الفريق المصنعي، غادر روسي صفوف فريق ياماها الأساسي بنهاية موسم 2020 منتقلًا إلى الفريق الرديف بيتروناس، بالرغم من أنّه سيُواصل الحصول على درّاجة مصنعيّة.

وبالرغم من أنّ جارفيس اعترف بأنّ فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس سيقودان بعض عمليّات التطوير في الفريق المصنعيّ، فإنّه لا يعتقد بأنّ انتقال روسي إلى "المرآب المُحاذي" سيُغيّر دوره كثيرًا عمّا كان عليه مع ياماها في السابق.

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وقال جارفيس: "أكمل 15 موسمًا مع الفريق المصنعيّ لياماها. ذلك مدهش. أكمل فترتين، 7 أعوام قبل أن يتوقّف لعامين (2011 و2012 مع دوكاتي) ومن ثمّ 8 أعوام أخرى إثر عودته".

وأضاف: "سيكون ذلك بمثابة تغيير من دون شكّ كونه سينتقل إلى المرآب التالي وسيكون الوضع مختلفًا. لكن على الجانب الآخر فإنّه لن يكون مختلفًا جدًا لأنّ فالنتينو سيتلقّى دعمًا مصنعيًا كاملًا في العام المقبل".

وأردف: "سيقود درّاجة مصنعيّة بذات خصائص الدرّاجَين المصنعيين. صحيحٌ أنّ بعض أعمال التطوير ستعود أكثر إلى الفريق المصنعيّ، لكنّ فالنتينو سيلعب دورًا مهمًا جدًا على صعيد جمع البيانات".

وأكمل: "تواجد المزيد من الدرّاجين على الحلبة مهمٌ ولا شكّ في أنّ المهندسين سيسعون للحصول على البيانات من درّاجات فابيو، ومافيريك وفالنتينو من أجل تطوير الدرّاجة المصنعيّة وتحسينها".

ثمّ تابع: "فضلًا عن ذلك فإنّنا سنحصل على بعض المعلومات المثيرة للاهتمام من قبل فرانكو موربيديللي على الدرّاجة الأقدم. لذا أعتقد بأنّه لن يكون تغييرًا كبيرًا، لن يكون هناك فارقٌ على جميع الأحوال، ولن يُغيّر ذلك الكثير في كيفيّة تطويرنا للدرّاجة".

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