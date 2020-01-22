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ياماها: درّاجة 2020 صُمّمت لتسهيل منافسة درّاجينا على الانتصارات

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ياماها: درّاجة 2020 صُمّمت لتسهيل منافسة درّاجينا على الانتصارات
22-01-2020

قال تاكاهيرو سومي قائد مجموعة ياماها أنّ درّاجة الفريق لموسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" قد صُمّمت لتسهيل مهمّة الدرّاجين لمنافسة بقيّة الفرق.

مثّل تعيين سومي على رأس مشروع "ام1" واحدًا من عددٍ من التغييرات الهيكليّة صُلب ياماها على إثر موسم 2018 المخيّب للآمال.

ونتج عن ذلك موسم أفضل في 2019 تغلّبت فيه الحظيرة اليابانيّة على دوكاتي للظفر بالمركز الثاني في بطولة المصنّعين، بالرغم من اكتفائها بانتصارَين فحسب – حقّقهما مافيريك فينياليس – بينما تأخّر درّاجاها كثيرًا عن صاحب اللقب مارك ماركيز.

وبالتوجّه إلى موسم 2020، قال سومي ضمن مقابلة حصريّة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ياماها ستُركّز على السماح لدرّاجيها بأن يكونوا قادرين على المنافسة بشكلٍ أسهل في ظروف السباق عوضًا عن البحث عن تحقيق مكاسب على صعيد الأزمنة.

وقال الياباني: "يتمثّل الخيار الوحيد للفوز بالسباق في الهروب وحيدًا في الأمام. لكن لو تمّ الإخلال بذلك الخيار المثالي، فلا يُمكن إظهار السرعة حينها".

وأكمل: "بعبارة أخرى يصعب على الدرّاجين القتال. ذلك هو الجانب الذي لا نزال ضعفاء فيه. علينا العمل من أجل استعادة قوّتنا في السباقات. نعمل على ذلك. بالطبع يحظى المحرّك بنصيبٍ كبير من ناحية التطوير".

وأردف: "افتقرت ياماها في الماضي للقدرة على التغلّب على منافساتها من خلال السرعة القصوى".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ فلسفة المصنّع تظهر من خلال طريقة محاولتك لكسب المزيد من السرعة، سواءً من خلال زيادة القدرة الحصانيّة أو تحسين التوازن العام للحزمة".

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وإلى جانب انتصارَي فينياليس في أسين وسيبانغ، تعزّز رصيد ياماها أكثر من خلال بروز الناشئ فابيو كوارتارارو ومنافسته في المقدّمة بشكلٍ متواتر على متن درّاجة ياماها من الفريق الرديف، حيث حقّق الفرنسيّ ستّة أقطاب انطلاق أولى من أصل 9 حقّقتها ياماها العام الماضي.

وبالعودة تحسّن أداء ياماها في 2019، أرجع سومي ذلك بالأساس إلى نقل تركيز التطوير بعيدًا عن تغييرات الهيكل المتواصلة نحو تحسين طابع المحرّك.

وقال: "كان موسما 2017 و2018 صعبين. واجهنا صعبوة لتحقيق أيّ فوز وقدّمنا الكثير من التحديثات التي لم توفّر نتائج".

وأضاف: "هناك الكثير من المشاكل، لذا خلال الفترة الشتويّة التي سبقت موسم 2019 فقد حاولنا النظر إلى الصورة العامة وتحديد الجوانب التي سلكنا فيها دربًا خاطئًا من أجل وضع أنفسنا على أسس متينة".

وأكمل: "ليس لدينا محرّكٌ قادرٌ على مجاراة دوكاتي. لهذا السبب تبنّيت فلسفتي: لننتج درّاجة هي الأفضل على صعيد 100 من جانبَي كلّ منعطف. وعوضًا عن تعديل الهيكل، طوّرنا المحرّك للتحسّن في المنعطفات".

واختتم حديثه بالقول: "بالنظر إلى صعوبة الجمع بين أداء القمّة والوسط في ذات الوقت، فإنّ نسخة 2019 كان يُهدف منها تحسين الانعطاف وحتّى التسارع".

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