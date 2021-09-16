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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى أخبار

ياماها تعلن عن صفقتَي موربيديللي ودوفيزيوزو في الموتو جي بي

أعلنت ياماها توقيعها مع فرانكو موربيديللي ضمن عقد لعامين حتى نهاية موسم 2023، بينما أكّدت رسميًا عودة أندريا دوفيزيوزو إلى منافسات "الموتو جي بي" مع "اس آر تي".

ياماها تعلن عن صفقتَي موربيديللي ودوفيزيوزو في الموتو جي بي

لطالما كان من المتوقّع لفترة طويلة أن ينضم موربيديللي إلى صفوف الفريق المصنعي لياماها في الموسم المُقبل، وذلك عقب قرار مافيريك فينياليس في يونيو/حزيران الماضي بمغادرة الفريق أبكر بعام من موعد نهاية عقده.

مع ذلك، أجبر قرار تعليق مشاركة الإسباني عقب جائزة ستيريا الكبرى ورحيله عن الفريق في منتصف الموسم الصانع الياباني على ترقية موربيديللي من صفوف "بيتروناس اس آر تي" أبكر من المخطط ليأخذ مكان فينياليس.

وكان موربيديللي قد تغيب عن السباقات منذ يونيو الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية على ركبته، لكنّه سيعود إلى المشاركة في جائزة سان مارينو الكبرى نهاية هذا الأسبوع، والتي شهدت فوزه الأول في البطولة العام الماضي.

وتعقيبًا على انضمامه إلى صفوف ياماها قال موربيديللي: "أنا سعيد جدًا بأن أشارك نهاية هذا الأسبوع وأن أبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتي مع فريق ياماها المصنعي".

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وأضاف: "حاولت جاهدًا أن أخوض المرحلة الأخيرة من هذا الموسم، وأردت أن تكون عودتي على حلبة أعرفها جيّدًا ولدي ذكريات رائعة معها مثل ميزانو".

وأكمل: "أتطلع للعودة على متن الدراجة وبدء رحلتي مع فريق مونستر إنرجي ياماها".

من جهة أخرى، أمضى دوفيزيوزو معظم موسم 2021 على الخطوط الجانبية بعدما آثر أخذ استراحة من البطولة عقب تخليّ دوكاتي عن خدماته في نهاية موسم 2020.

وكان صاحب الـ 15 انتصارًا في الموتو جي بي ينوي العودة بشكل كامل في 2022، الخطوة التي بدت بأنها ستكون مع أبريليا بعد خوضه برنامج التجارب مع الصانع الإيطالي في أبريل/نيسان الماضي.

مع ذلك، أُغلق ذلك الباب أمامه عندما وقّعت أبريليا مع فينياليس لموسم 2022. لكنّ خروج الأخير من ياماها وترقية موربيديللي فتح بابًا آخر أمام دوفيزيوزو.

حيث سيحّل مكان موربيديللي لبقية الموسم مع فريق "اس آر تي"، وسيبقى مع الفريق لموسم 2022 على متن دراجة ياماه المصنعية.

وقد علّق دوفيزيوزو على تلك الخطوة قائلًا: "لطالما كان التسابق مع ياماها أحد أحلامي، ولذلك عندما سنحت الفرصة، لم أفكّر مرتين، على الرُغم من معرفتي بأنّ ذلك سيكون تحديًا لي".

وتابع: "لديّ الكثير من الأمور أمامي لتعلمها: دراجة جديدة، فريق جديد ونظام عمل جديد. إنّه تحد كبير أن أبدأ مسيرتي معهم في ميزانو، جائزة موطني. هذا يجعلني متحمسًا أكثر كذلك. ولا أطيق الانتظار لأكون على متن دراجة ام1".

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