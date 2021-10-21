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ياماها تُعلن رسميًا عن صفقتها مع فريق "آر ان اف" لموسم 2022 في الموتو جي بي

أعلنت ياماها رسميًا عن أنّ فريق "آر ان اف" المُعدّل سيكون فريقها الرديف الرسمي بدءًا من موسم 2022، وذلك مع خيارات لتمديد ذلك لموسمَي 2023 و2024.

ياماها تُعلن رسميًا عن صفقتها مع فريق "آر ان اف" لموسم 2022 في الموتو جي بي

ستخلف علامة "آر ان اف" ريسينغ فريق بيتروناس سيبانغ ريسينغ الذي أعلن الشهر الماضي عن مغادرته فئات البطولة الثلاث.

وسيُواصل رازلان رازالي مدير الفريق الحالي قيادة المجموعة، بينما كان يُعتقد بأنّ إداريّ الفريق يوهان ستيغفيلت سيُواصل كذلك، لكنّ خلافًا بينهما طفى على السطح الآن.

وتمّ الإعلان عن فريق "آر ان اف" خلال جائزة سان مارينو الكبرى لموسم 2022، بالرغم من أنّ ذلك الإعلان لم يتضمّن أيّ صفقة مع ياماها.

وتعاقد أندريا دوفيزيوزو، الذي عاد إلى الموتو جي بي مع فريق بيتروناس حاليًا، مع ياماها بشكلٍ مباشرٍ لموسم 2022 ليقود درّاجة مصنعيّة في الفريق الرديف، لكنّ ذلك لم يُذكر في إعلان "آر ان اف".

لكن عشيّة انطلاق مجريات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى في ميزانو، اكتملت جميع الجوانب لتُعلن ياماها عن مواصلتها العمل مع فريق رازالي بالتوجّه إلى موسم 2022.

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