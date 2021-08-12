تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو التالي / ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى أخبار عاجلة

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

أعلن الصانع الياباني ياماها بشكلٍ صادم تعليق مشاركة مافيريك فينياليس في جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي نهاية الأسبوع الجاري.

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

ضمن بيانٍ أصدرته ياماها صباح اليوم الخميس قبيل الجولة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ، تقرّر سحب فينياليس من الجولة الـ 11 من الموسم.

وقالت ياماها أنّها علّقت مشاركة فينياليس لـ "تشغيل خاطئ للدرّاجة لا يُمكن تفسيره" خلال جائزة ستيريا الكبرى الأحد الماضي التي أكملها فينياليس في خطّ الحظائر نتيجة ما زعم أنّها "عدّة مشاكل إلكترونيّة بعثت له رسالة خطّ الحظائر على شاشة قيادته".

وقالت ياماها أنّ قرارها مبنيٌ على تحليل البيانات وخلصت أنّ ما قام به فينياليس "ربّما تسبّب" في ضررٍ على المحرّك، وهو ما يتسبّب في خطر جدي عليه وعلى المحيطين به.

ولن يتمّ تعويض الإسباني بدرّاجٍ آخر نهاية هذا الأسبوع، بينما تبقى مشاركته في السباقات الأخرى محلّ نقاشات إضافيّة مع الفريق.

وجاء في بيان الصانع الياباني: "تأسف ياماها للإعلان عن سحب مشاركة مافيريك فينياليس في جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري. يأتي هذا الغياب على إثر تعليق الدرّاج من قبل ياماها نتيجة تشغيل غير طبيعيّ للدرّاجة من قبل الدرّاج لا يُمكن تفسيره خلال جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع: "يأتي قرار ياماها على إثر تحليل معمّق لبيانات نظام القياس عن بعد والبيانات على مدار الأيّام الماضية. خلصت ياماها إلى أنّ أفعال الدرّاجة قد تكون تسبّبت بضرر محتمل في المحرّك وهو ما قد يتسبّب في مخاطر جديّة عليه وعلى الدرّاجين الآخرين في السباق".

وأكمل: "لن يتمّ تعويض الدرّاج لهذا السباق. وسيتمّ اتّخاذ قرارات في ما يتعلّق بالسباقات المقبلة بعد تحليل مفصّل أكثر للوضع وإجراء محادثات إضافيّة بين ياماها والدرّاج".

ويُعدّ هذا الفصل الأحدث من علاقة ياماها وفينياليس المتعكّرة في الفترة الأخيرة التي وصلت حدّ الانهيار في 2021.

فبعد انتصاره في جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة، عانى فينياليس في السباقات التالية، إلى أن حقّق منصّة التتويج في أسين بعد أسبوعٍ من حلوله في المركز الأخير في جائزة ألمانيا الكبرى.

وأعلنت ياماها يوم الإثنين الذي تلى جائزة هولندا الكبرى عن تسريحها لفينياليس – وفق طلبٍ منه – في نهاية العام الجاري أي قبل عامٍ من نهاية عقده.

وفي ما يتعلّق بسباق ستيريا المذكور، فقد توقّفت درّاجته على شبكة الانطلاق الثانية واضطرّ للانطلاق من خطّ الحظائر وعانى طوال السباق قبل أن يعود إلى مرآب فريقه نتيجة ما زعم أنّها مشاكل إلكترونيّة.

وأشار الإسباني بعد السباق إلى أنّ ياماها غيّرت القابض على درّاجته، وتلك عمليّة طبيعيّة بعد بعض المشاكل في 2020، وشعر بأنّ درّاجته تغيّرت بالكامل.

من جانبه زعم والده على حسابه في "فايسبوك" أنّ ياماها خرّبت عمدًا درّاجة ابنه، بالرغم من أنّ مافيريك لم يصرّح بأمرٍ مشابه، لكنّه كشف للصحافة الإسبانيّة أنّ علاقته بإدارة ياماها سيّئة.

المشاركات
التعليقات
الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

المقال السابق

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

المقال التالي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

8 دقيقة
2
فورمولا 1

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح

2 س
3
موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

2 س
4
فورمولا إي

برلين: جولة حسم لقب موسم 2020-2021 في الفورمولا إي

1 س
5
فورمولا 1

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

أحدث الأخبار
ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

2 س
الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو
موتو جي بي

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

22 س
روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"
موتو جي بي

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

23 س
معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
موتو جي بي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

09-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

برلين: جولة حسم لقب موسم 2020-2021 في الفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي

برلين: جولة حسم لقب موسم 2020-2021 في الفورمولا إي

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم

تحليل: لماذا لن يخفّ التوتّر بين مرسيدس وريد بُل؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يخفّ التوتّر بين مرسيدس وريد بُل؟

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.