ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

ضمن بيانٍ أصدرته ياماها صباح اليوم الخميس قبيل الجولة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ، تقرّر سحب فينياليس من الجولة الـ 11 من الموسم.

وقالت ياماها أنّها علّقت مشاركة فينياليس لـ "تشغيل خاطئ للدرّاجة لا يُمكن تفسيره" خلال جائزة ستيريا الكبرى الأحد الماضي التي أكملها فينياليس في خطّ الحظائر نتيجة ما زعم أنّها "عدّة مشاكل إلكترونيّة بعثت له رسالة خطّ الحظائر على شاشة قيادته".

وقالت ياماها أنّ قرارها مبنيٌ على تحليل البيانات وخلصت أنّ ما قام به فينياليس "ربّما تسبّب" في ضررٍ على المحرّك، وهو ما يتسبّب في خطر جدي عليه وعلى المحيطين به.

ولن يتمّ تعويض الإسباني بدرّاجٍ آخر نهاية هذا الأسبوع، بينما تبقى مشاركته في السباقات الأخرى محلّ نقاشات إضافيّة مع الفريق.

وجاء في بيان الصانع الياباني: "تأسف ياماها للإعلان عن سحب مشاركة مافيريك فينياليس في جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري. يأتي هذا الغياب على إثر تعليق الدرّاج من قبل ياماها نتيجة تشغيل غير طبيعيّ للدرّاجة من قبل الدرّاج لا يُمكن تفسيره خلال جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع: "يأتي قرار ياماها على إثر تحليل معمّق لبيانات نظام القياس عن بعد والبيانات على مدار الأيّام الماضية. خلصت ياماها إلى أنّ أفعال الدرّاجة قد تكون تسبّبت بضرر محتمل في المحرّك وهو ما قد يتسبّب في مخاطر جديّة عليه وعلى الدرّاجين الآخرين في السباق".

وأكمل: "لن يتمّ تعويض الدرّاج لهذا السباق. وسيتمّ اتّخاذ قرارات في ما يتعلّق بالسباقات المقبلة بعد تحليل مفصّل أكثر للوضع وإجراء محادثات إضافيّة بين ياماها والدرّاج".

ويُعدّ هذا الفصل الأحدث من علاقة ياماها وفينياليس المتعكّرة في الفترة الأخيرة التي وصلت حدّ الانهيار في 2021.

فبعد انتصاره في جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة، عانى فينياليس في السباقات التالية، إلى أن حقّق منصّة التتويج في أسين بعد أسبوعٍ من حلوله في المركز الأخير في جائزة ألمانيا الكبرى.

وأعلنت ياماها يوم الإثنين الذي تلى جائزة هولندا الكبرى عن تسريحها لفينياليس – وفق طلبٍ منه – في نهاية العام الجاري أي قبل عامٍ من نهاية عقده.

وفي ما يتعلّق بسباق ستيريا المذكور، فقد توقّفت درّاجته على شبكة الانطلاق الثانية واضطرّ للانطلاق من خطّ الحظائر وعانى طوال السباق قبل أن يعود إلى مرآب فريقه نتيجة ما زعم أنّها مشاكل إلكترونيّة.

وأشار الإسباني بعد السباق إلى أنّ ياماها غيّرت القابض على درّاجته، وتلك عمليّة طبيعيّة بعد بعض المشاكل في 2020، وشعر بأنّ درّاجته تغيّرت بالكامل.

من جانبه زعم والده على حسابه في "فايسبوك" أنّ ياماها خرّبت عمدًا درّاجة ابنه، بالرغم من أنّ مافيريك لم يصرّح بأمرٍ مشابه، لكنّه كشف للصحافة الإسبانيّة أنّ علاقته بإدارة ياماها سيّئة.