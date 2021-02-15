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ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026

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ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026

كشفت ياماها النقاب عن ألوان مقاتلتها المصنعية الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" مع تشكيلتها المحدثة من الدراجين المتألفة من مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو. كما أعلن الفريق تمديد التزامه مع البطولة لخمسة أعوام إضافية حتى 2026.

للمرة الأولى منذ عودته من دوكاتي في 2013، لن يكون بطل العالم تسع مرات فالنتينو روسي جزءًا من تشكيلة الفريق المصنعي لياماها، فيما سيبقى فينياليس - الذي انضم إلى ياماها قادمًا من سوزوكي في 2017 ضمن صفوف الفريق بجوار صاحب الانتصارات الثلاثة كوارتارارو الذي يصعد من صفوف الفريق الرديف "بيتروناس اس آر تي".

هذا ولم تشهد الكسوة اللونية للدراجة الجديدة اختلافًا كبيرًا عن سابقتها، كما بقيت علامة الراعي الرئيسي "مونستر إنرجي" في مكانها.

جديرٌ بالذكر أنّ ياماها قد فازت بنصف السباقات الـ 14 التي شكّلت الموسم الماضي، لكنّها عانت كذلك من عدم ثبات كبير في الأداء في 2020، حيث كان أفضل درّاجيها في البطولة هو فرانكو موربيديللي درّاج "اس آر تي" الذي حل ثانيًا في الترتيب على متن درّاجة "ام1" بمواصفات 2019، بينما حلّ فينياليس الدراج المصنعي في المركز السادس، وكوارتارارو - الذي ظهر بأداء قوي في بداية الموسم قبل أن يتراجع في الجولات الأخيرة - في المركز الثامن.

وقد انتقد كل من فينياليس وكوارتارارو جوانب التأخّر على درّاجة 2020، حيث اعترف الإسباني قبل نهاية الوسم أنّه من "المستحيل" التفكير في الفوز بهذه الدراجة.

دراجة ياماها

دراجة ياماها "واي زي آر-ام1"، ياماها فاكتوري ريسينغ

تصوير: ياماها موتو جي بي

على جانب آخر، أعلنت ياماها اليوم كذلك بقاءها ضمن منافسات "الموتو جي بي" لخمسة أعوام إضافية بعد الموافقة على صفقة جديدة مع المروّج "دورنا سبورتس" من 2022 وإلى 2026.

ويمثّل موسم 2021 العام الـ 60 لياماها في سباقات الجائزة الكبرى، بعد أن شاركت للمرة الأولى في بطولة العالم في 1961.

وقد فاز الصانع الياباني خلال مسيرته بـ 17 لقبًا للدراجين، آخرهم مع خورخي لورينزو في 2015.

وتعقيبًا على ذلك صرّح لين جارفيس مدير الفريق قائلًا: "تحتفل ياماها بعامها الـ 60 في منافسات الجائزة الكبرى، لذلك نحن ملتزمون بالتأكيد مع الموتو جي بي، لذلك وقعت ياماها صفقة جديدة مع دورنا حتى 2026، وأنا سعيد جدًا بذلك".

يُشار إلى أنّ ياماها ستشارك في 2021 مع كال كراتشلو كدرّاج اختبار رسمي، والذي يحل بديلًا عن بطل العالم الثلاثي لورينزو.

كما سيشهد يوم 18 فبراير/شباط إطلاق الفريق الرديف "اس آر تي" لموسمه الجديدة مع درّاجيه روسي وفرانكو موربيديللي.

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