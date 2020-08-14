ياماها تطلب فكّ أختام محرّكاتها بعد مشاكلها في بداية موسم الموتو جي بي

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أنّ ياماها أرسلت محرّكات فالنتينو روسي ومافيريك فينياليس إلى اليابان على إثر جائزة إسبانيا الكبرى من أجل فحصها بعد أن أُجبر الأوّل على الانسحاب من السباق بسبب مشكلة.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ المشكلة متعلّقة بنظام صمام المحرّك.

وأُجبر فرانكو موربيديللي على الانسحاب من جائزة الأندلس الكبرى في الأسبوع التالي على الانسحاب أثناء منافسته على منصّة التتويج بسبب مشكلة مشابهة لتلك التي واجهها روسي.

وكشفت وثيقة توزيع المحرّكات لدى شركة "دورنا" المروّجة للبطولة أنّ فينياليس وموربيديللي استخدما جميع محرّكاتهما الخمسة المتاحة للموسم بأكمله.

في ذات الوقت استخدم فابيو كوارتارارو وروسي أربعة محرّكات حتّى الآن، حيث سُحب محرّكٌ واحدٌ من جميع درّاجي الصانع الياباني ما عدا كوارتارارو.

وبسبب اعتبارها مصنّعًا غير مميّز، يُسمح لياماها باستخدام خمسة محرّكات هذا العام عوضًا عن سبعة مثل كاي تي ام وأبريليا القادرتَين على فعل ذلك نتيجة تصنيفهما كمُصنّعين متميّزين.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه نتيجة مشاكل المحرّكات فقد اضطرّ درّاجو ياماها لتشغيل محرّكاتهم بعدد دورات محدود منذ جولة خيريز الأولى.

وطلبت ياماها أمسٍ الخميس عقد اجتماع لجمعيّة المصنّعين لطلب السماح لها بفكّ أختام محرّكاتها وفق أسس السلامة.

لكنّ ذلك قُوبل ببعض التشكيكات من قبل المصنّعين الآخرين الذين سيعملون الآن على تحليل المسألة قبل اتّخاذ قرارهم النهائيّ.