ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

على إثر سباق الأحد الماضي على حلبة ريد بُل رينغ، الذي دخل فيه فينياليس إلى خطّ الحظائر قبل نهاية اللفّة الأخيرة بعد أن أظهرت شاشة درّاجته رسالة "خطّ الحظائر"، قال فينيالي سأنّه كان "يحظى بوقتٍ رائع" في السباق الأوّل قبل العلم الأحمر.

لكنّ الوضع تغيّر بالنسبة للإسباني بعد عودته إلى المرآب في فترة العلم الأحمر.

"أوقفوا السباق وعدنا إلى خطّ الحظائر وغيّروا القابض والإطار وأصبحت القصّة مختلفة بالكامل" قال فينياليس متحسّرًا.

واتّهم والده ياماها عبر منشورٍ على فايسبوك كتب فيه: "انتهى الصمت!!! ما حدث اليوم مخجل! القيام بهذه الأشياء لأنّ الدرّاج سيُغادر".

وأصدرت ياماها اليوم الخميس بيانًا حادّ اللهجة لتُعلن عن تعليق الدرّاج الإسباني لسباق النمسا متّهمة إيّاه بمحاولة تدمير الدرّاجة".

ويُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن يُشير إلى أنّ الفريق يزعم بأنّ فينياليس حاول ترك عدد دورات المحرّك يرتفع بشكلٍ مفرط في طريقه للعودة إلى خطّ الحظائر عندما عاد في نهاية السباق الثاني من دون أن يعبر خطّ النهاية.

ودعم الفريق نسخته من المسألة من خلال بيانات نظام القياس عن بعد على الدرّاجة التي بالرغم من أنّ لديها مُحدّد عدد دورات أقصى، تحديدًا لتفادي إمكانيّة الارتفاع المفرط عن غير قصد، إلّا أنّه يُمكن تعمّد رفع عدد دورات المحرّك وفق ما كشفه لنا أحد التقنيين.

وتتشابه هذه الاتّهامات مع ما حدث بين سوزوكي وجون كوشينسكي في 1993.

إذ أنّ الأمريكيّ حينها لم يتمتّع بعلاقة جيّدة مع مدراء الفريق، بالرغم من نتائجه الجيّدة في الجولات الأربع الأولى في فئة 250سم مكعّب، وقام حينها بتفجير محرّكه في أسين ورفضه الصعود إلى منصّة التتويج. ولم يتسابق مع سوزوكي مطلقًا منذ ذلك الحين.

وأشارت بعض المصادر إلى أنّ فينياليس قال في فترة العلم الأحمر أنّ محرّكه يعمل بشكلٍ جيّد وليس على الطاقم لمسه.

لكنّ الفريق بام بتغيير القابض وقام المهندسون بوصل الحاسوب والعمل على محرّك الذي توقّف على شبكة الانطلاق قبل لفّة التحمية للانطلاقة الثانية، ما أجبره على الانطلاق من خطّ الحظائر.