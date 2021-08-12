تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى أخبار عاجلة

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

علّقت ياماها مشاركة درّاجة مافيريك فينياليس وسحبه من جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري لتعمّده الإضرار بمحرّك درّاجته في سباق ستيريا نهاية الأسبوع الماضي وفق ما زعمه الفريق.

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

على إثر سباق الأحد الماضي على حلبة ريد بُل رينغ، الذي دخل فيه فينياليس إلى خطّ الحظائر قبل نهاية اللفّة الأخيرة بعد أن أظهرت شاشة درّاجته رسالة "خطّ الحظائر"، قال فينيالي سأنّه كان "يحظى بوقتٍ رائع" في السباق الأوّل قبل العلم الأحمر.

لكنّ الوضع تغيّر بالنسبة للإسباني بعد عودته إلى المرآب في فترة العلم الأحمر.

اقرأ أيضاً:

"أوقفوا السباق وعدنا إلى خطّ الحظائر وغيّروا القابض والإطار وأصبحت القصّة مختلفة بالكامل" قال فينياليس متحسّرًا.

واتّهم والده ياماها عبر منشورٍ على فايسبوك كتب فيه: "انتهى الصمت!!! ما حدث اليوم مخجل! القيام بهذه الأشياء لأنّ الدرّاج سيُغادر".

وأصدرت ياماها اليوم الخميس بيانًا حادّ اللهجة لتُعلن عن تعليق الدرّاج الإسباني لسباق النمسا متّهمة إيّاه بمحاولة تدمير الدرّاجة".

ويُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن يُشير إلى أنّ الفريق يزعم بأنّ فينياليس حاول ترك عدد دورات المحرّك يرتفع بشكلٍ مفرط في طريقه للعودة إلى خطّ الحظائر عندما عاد في نهاية السباق الثاني من دون أن يعبر خطّ النهاية.

ودعم الفريق نسخته من المسألة من خلال بيانات نظام القياس عن بعد على الدرّاجة التي بالرغم من أنّ لديها مُحدّد عدد دورات أقصى، تحديدًا لتفادي إمكانيّة الارتفاع المفرط عن غير قصد، إلّا أنّه يُمكن تعمّد رفع عدد دورات المحرّك وفق ما كشفه لنا أحد التقنيين.

وتتشابه هذه الاتّهامات مع ما حدث بين سوزوكي وجون كوشينسكي في 1993.

إذ أنّ الأمريكيّ حينها لم يتمتّع بعلاقة جيّدة مع مدراء الفريق، بالرغم من نتائجه الجيّدة في الجولات الأربع الأولى في فئة 250سم مكعّب، وقام حينها بتفجير محرّكه في أسين ورفضه الصعود إلى منصّة التتويج. ولم يتسابق مع سوزوكي مطلقًا منذ ذلك الحين.

وأشارت بعض المصادر إلى أنّ فينياليس قال في فترة العلم الأحمر أنّ محرّكه يعمل بشكلٍ جيّد وليس على الطاقم لمسه.

لكنّ الفريق بام بتغيير القابض وقام المهندسون بوصل الحاسوب والعمل على محرّك الذي توقّف على شبكة الانطلاق قبل لفّة التحمية للانطلاقة الثانية، ما أجبره على الانطلاق من خطّ الحظائر.

المشاركات
التعليقات
ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

المقال السابق

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

1 س
2
فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

1 س
3
فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

29 دقيقة
4
فورمولا 1

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

53 دقيقة
5
فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

1 س
ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

3 س
الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو
موتو جي بي

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

11-08-2021
روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"
موتو جي بي

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

11-08-2021
معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
موتو جي بي

معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

09-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

فيراري تدعو لمراجعة قانون سقف النفقات بعد 2.5 مليون يورو لتكاليف الإصلاح
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تدعو لمراجعة قانون سقف النفقات بعد 2.5 مليون يورو لتكاليف الإصلاح

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

تحليل: لماذا لن يخفّ التوتّر بين مرسيدس وريد بُل؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يخفّ التوتّر بين مرسيدس وريد بُل؟

أحدث الأخبار

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.