ياماها تتشارك مع كوارتارارو إحباطه حيال الدراجة الجديدة لموسم 2022 في "الموتو جي بي"

أمضى كوارتارارو معظم القسم الأخير من الموسم الماضي وهو يُبرز مرارًا حاجة ياماها لتحسين محركها، وذلك بعد أن كان يتأخّر بانتظام على صعيد السرعة القُصوى.

وقد عبّر حامل اللقب عن خيبة أمله خلال تجارب خيريز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما لم تشهد درّاجة ياماها الجديدة بخصائص 2022 سوى تحسّنًا طفيفًا بالمقارنة مع سابقتها.

ومع نهاية يومي التجارب في سيبانغ نهاية الأسبوع الماضي، حيث حلّ كوارتارارو سابعًا في الترتيب الإجمالي، أشار الفرنسي من جديد إلى أن ياماها لم تحقق أيّة مكاسب على صعيد السرعة القُصوى مع دراجتها لموسم 2022، معترفًا بأنه أكمل التجارب الشتوية الأولى وهو "غير سعيد" بالأداء الإجمالي.

من جهته أوضح ميريغالي أن كامل الفريق "توقّع تحسنًا أكبر" مع محرك ياماها، إذ يعتقد بأن الجانب الذي يتعيّن على الصانع الياباني التركيز عليه الآن هو إيجاد السرعة القُصوى عبر التطوير الانسيابي.

فقال عند سؤاله عن إحباط كوارتارارو من محرك ياماها: "نتشارك وجهة نظره. توقّعنا جميعًا تحسنًا أكبر. حققنا خطوة صغيرة، لكننا توقعنا أكثر من ذلك".

وأضاف: "بالطبّع لن نتمكن من العمل على تطوير المحرك خلال الموسم بسبب القيود على ذلك. لكن هنالك جوانب أخرى يمكننا العمل على تطويرها".

وتابع: "هنا على سبيل المثال حصلنا على بعض النتائج عبر تغيير مكونات انسيابية وذلك بالتأكيد سيكون السبيل الذي علينا استكشافه".

جديرٌ بالذكر أنه وفقًا للقوانين التقنية في "الموتو جي بي" فإن كل المصنعين من دون امتيازات ستتم المصادقة على محركاتهم من قِبَل الاتحاد وسيتم تجميد تطويرها خلال كامل الموسم.

ومع إقامة التجارب الشتوية الأخيرة نهاية هذا الأسبوع، فإن ياماها ستكون قادرة فقط على جلب محرك محدّث إلى قطر قُبيل عملية المصادقة، إذ استبعد كوارتارارو اعتماد أيّ شيء لم يتمكن من اختباره.