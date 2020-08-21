ياماها تسحب طلب فكّها لأختام محرّكاتها في الموتو جي بي

كشف موقعنا الأسبوع الماضي أنّ ياماها تقدّمت بطلبٍ لجمعيّة المصنّعين من أجل فكّ التجميد على محرّكاتها لحلّ مشكلة نظام الصمّام.

وكان فالنتينو روسي وفرانكو موربيديللي قد واجها أعطالًا في محرّكَيهما تسبّبت في انسحابهما من سباقَي خيريز، وهو ما دفع ياماها إلى سحب المحرّكين من مجموعتَيهما، إلى جانب واحدٍ من مجموعة مافيريك فينياليس، لفحصها في اليابان.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أنّ جميع درّاجي ياماها يستخدمون إعدادات محرّك محافظة بعض الشيء من أجل حمايتها.

وحاول فينياليس وكوارتارارو نفي ذلك، لكنّ روسي أكّد ذلك عندما قال أنّ المحرّكات "تعمل بطاقة منخفضة قليلًا".

وتمّ تجميع العمل على المحرّكات بسبب وباء كورونا لموسم 2020 من أجل خفض النفقات.

ولم يتمّ اتّخاذ القرار بعد من قبل الجمعية بشأن طلب ياماها، بالرغم من أنّه يُعرف بأنّ المصنّعين الآخرين لم يكونوا مقتنعين بحجج الصانع الياباني في البداية.

وطلبت الجمعيّة وثيقة تؤكّد المكوّنات المعيبة، لكنّ ياماها لم توفّرها.

ولم تُعانِ ياماها منذ سباقَي خيريز من أيّة مشاكل إضافيّة في محرّكاتها، حيث لا يزال الصانع الياباني في صدارة بطولة الصانعين عبر فابيو كوارتارارو الذي يتقدّم في الترتيب العام على أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي بفارق 11 نقطة.