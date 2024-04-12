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موتو جي بي جولة الأمريكيتين
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ياماها تستغلّ قوانين الموتو جي بي لتُنتج محرّكًا جديدًا

أنتجت ياماها نسخة جديدة من محرّك درّاجتها "ام1" في ظلّ استغلالها لقوانين الامتياز في الموتو جي بي، لكنّ الصانع الياباني لم يكن قادرًا على اختباره بسبب الأحوال الجويّة السيّئة.

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فابيو كوارتارارو، ياماها

غولد غوز/ صور لات

بشكلٍ مماثلٍ لهوندا فإنّ ياماها تستفيد من الأفضليّات العمليّة والتقنيّة التي تمّت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي في محاولة لمساعدة المصنّعين الأكثر حاجة لها من منظور الأداء.

ومن بين تلك الامتيازات السماح لدرّاجي التسابق بخوض تجارب خاصة، محدودة فقط بعدد الإطارات المتاحة.

فضلًا عن ذلك فإنّ أولئك المصنّعين يحصلون على أفضليّة القدرة على تطوير المحرّك، على عكس المصنّعين الآخرين الذين يتمّ تجميع محرّكاتهم.

واستغلّ لوكا ماريني درّاج هوندا هذه الامتيازات بأكبر قدرٍ ممكن حتى الآن، حيث خاض تجارب في خيريز لتسريع تأقلمه مع درّاجة "آر.سي213في".

في المقابل لم تكن ياماها بذات العدائيّة في البداية، لكنّ الشركة المتمركزة في إيواتا وضعت مخطّطًا مبنيًا على روزنامة السباقات الأوروبيّة.

وبقي فابيو كوارتارارو وأليكس رينز في بورتيماو يوم الإثنين بعد السباق الماضي في محاولة لتحسين أداء الدرّاجة التي لم تسمح لأيٍ منهما بالتواجد ضمن الخمسة الأوائل في أيٍ من الجولتين المقامتين حتّى الآن.

وكان افتقار المحرّك للطاقة من أبرز نقاط ضعف ياماها في الأعوام الأخيرة. واستعان الصانع الياباني بخدمات مارموتورز – الشركة الاستشاريّة المملوكة من قبل مهندس المحرّكات المرموق لوكا مارموريني الذي عمل لسنوات مع فيراري وتويوتا في الفورمولا واحد، وكذلك أبريليا والعديد من الآخرين.

وبعد أن حلّ سابعًا في بورتيماو، سُئل كوارتارارو إن كان بوسعه تقديم أيّة معلومات حول المكوّنات التي عليه اختبارها في اليوم التالي.

وقال الفرنسي: "لنأمل أن نكون قادرين على اختبار الكثير من الأشياء، أعتقد بأنّ لدينا الكثير من المكوّنات".

وأضاف: "لنأمل أن يسمح لنا الطقس بذلك. لا أعلم إن كان بوسعي قول ما سنختبره، لن أقول أي شيء".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ هناك خصائص محرّكات جديدة كان كوارتارارو سيختبرها بالرغم من استمرار استخدام الأسطوانات الأربع الخطيّة، ولا يبدو أنّ ياماها تُفكّر في اعتماد محرّك في4، على الأقلّ على المدى القصير.

لكنّ الأحوال الجويّة السيّئة يوم الإثنين، خاصة الرياح القويّة، منعت كوارتارارو ورينز من إكمال البرنامج، واقتصر كلّ درّاج على 6 لفّات.

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