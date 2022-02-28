ياماها تريد من موربيديللي أن "يثأر" هذا العام لموسمه الصعب في 2021

خاض صاحب الاننتصارات الثلاثة في البطولة ووصيف موسم 2020 موسمًا صعبًا العام الماضي، والذي لم يسجّل خلاله سوى منصة تتويج وحيدة بينما عانى من أجل الوتيرة في النصف الأول على متن دراجته ياماها ذات الخصائص الأقدم بعامين مدافعًا عن ألوان "بيتروناس اس آر تي".

كما اضطرّ الإيطالي للتغيب عن البطولة من جائزة هولندا الكبرى وحتى جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر/أيلول الماضي بينما كان يتعافى من الجراحة التي خضع لها على ركبته، إذ تمّت ترقيته بحلول ذلك الوقت للقيادة لصالح الفريق المصنعي لياماها ضمن عقد بعامين يحل من خلاله مكان مافيريك فينياليس.

وبعد تسجيله لسبع نقاط فقط خلال السباقات الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي والتي قاد خلالها كدراج مصنعي لياماها، يعتقد ميريغالي أن عودة موربيديللي إلى البطولة بعد الإصابة كانت "مبكرة أكثر من اللازم"، لكنه يعلم بأن الإيطالي "متأقلم بشكل جيد جدًا" مع دراجة "ام1".

فقال: "ما أتوقّع من فرانكو هو أن يثأر نوعًا من للموسم الماضي، كونه واجه الكثير من الأمور التي سارت على نحوٍ خاطئ خارج سيطرته".

وأضاف: "لقد بدأ الموسم على نحوٍ جيّد للغاية، ومن ثم تعرض للإصابة وقرر الخضوع لعملية جراحية ومن ثمّ انتقل إلى الفريق المصنعي".

وتابع: "ربما رغب حينها بالعودة على متن الدراجة سريعًا وأبكر من اللازم مع هدف أن يختصر ذلك من وقت التعافي، ولكن الوضع ربما كان أسوأ على الأرجح".

وأكمل: "لقد استغلّ بالطبع السباقات الأخيرة للتاقلم مع الطاقم الجديد والدراجة المصنعية الجديدة، لكنني متشوّق فعلًا لرؤية فرانكو في وضع جيّد، ويقود الدراجة كما اعتاد قبل الإصابة".

جديرٌ بالذكر أن موسم 2022 في "الموتو جي بي" سينطلق نهاية هذا الأسبوع من قطر.