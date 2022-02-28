تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024 التالي / مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن
موتو جي بي أخبار

ياماها تريد من موربيديللي أن "يثأر" هذا العام لموسمه الصعب في 2021

قال ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها في "الموتو جي بي" أنه يتوقّع أن "يثأر" درّاجه فرانكو موربيديللي لموسمه الصعب في 2021 خلال موسمه هذا العام كدرّاج مصنعي في البطولة.

ياماها تريد من موربيديللي أن "يثأر" هذا العام لموسمه الصعب في 2021

خاض صاحب الاننتصارات الثلاثة في البطولة ووصيف موسم 2020 موسمًا صعبًا العام الماضي، والذي لم يسجّل خلاله سوى منصة تتويج وحيدة بينما عانى من أجل الوتيرة في النصف الأول على متن دراجته ياماها ذات الخصائص الأقدم بعامين مدافعًا عن ألوان "بيتروناس اس آر تي".

كما اضطرّ الإيطالي للتغيب عن البطولة من جائزة هولندا الكبرى وحتى جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر/أيلول الماضي بينما كان يتعافى من الجراحة التي خضع لها على ركبته، إذ تمّت ترقيته بحلول ذلك الوقت للقيادة لصالح الفريق المصنعي لياماها ضمن عقد بعامين يحل من خلاله مكان مافيريك فينياليس.

وبعد تسجيله لسبع نقاط فقط خلال السباقات الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي والتي قاد خلالها كدراج مصنعي لياماها، يعتقد ميريغالي أن عودة موربيديللي إلى البطولة بعد الإصابة كانت "مبكرة أكثر من اللازم"، لكنه يعلم بأن الإيطالي "متأقلم بشكل جيد جدًا" مع دراجة "ام1".

اقرأ أيضاً:

فقال: "ما أتوقّع من فرانكو هو أن يثأر نوعًا من للموسم الماضي، كونه واجه الكثير من الأمور التي سارت على نحوٍ خاطئ خارج سيطرته".

وأضاف: "لقد بدأ الموسم على نحوٍ جيّد للغاية، ومن ثم تعرض للإصابة وقرر الخضوع لعملية جراحية ومن ثمّ انتقل إلى الفريق المصنعي".

وتابع: "ربما رغب حينها بالعودة على متن الدراجة سريعًا وأبكر من اللازم مع هدف أن يختصر ذلك من وقت التعافي، ولكن الوضع ربما كان أسوأ على الأرجح".

وأكمل: "لقد استغلّ بالطبع السباقات الأخيرة للتاقلم مع الطاقم الجديد والدراجة المصنعية الجديدة، لكنني متشوّق فعلًا لرؤية فرانكو في وضع جيّد، ويقود الدراجة كما اعتاد قبل الإصابة".

جديرٌ بالذكر أن موسم 2022 في "الموتو جي بي" سينطلق نهاية هذا الأسبوع من قطر.

المشاركات
التعليقات
بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024
المقال السابق

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024
المقال التالي

مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن

مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن
موتو جي بي موتو جي بي

مير: تجديد عقدي مع سوزوكي "أولويّتي" الآن

ياماها تريد من موربيديللي أن "يثأر" هذا العام لموسمه الصعب في 2021
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تريد من موربيديللي أن "يثأر" هذا العام لموسمه الصعب في 2021

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024

هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.