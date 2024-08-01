ياماها تُحافظ على خدمات رينز للعامين المقبلين في الموتو جي بي

سيُواصل أليكس رينز التسابق مع ياماها في الموتو جي بي حتّى نهاية موسم 2026.

تمّ الإعلان عن الصفقة عشيّة انطلاق مجريات جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، لكن يُتفهّم أنّ الطرفين توصّلا إلى اتّفاقٍ قبل جائزة هولندا الكبرى.

وترى ياماها رينز لاعبًا أساسيًا في تطوير درّاجتها "ام1" في ظلّ سعيها لتقليص الفارق مع منافساتها الأوروبيّة دوكاتي، وأبريليا وكاي تي ام عبر نظام التسامح الجديد.

وكان الصانع الإيطالي قد تعاقد مع الفائز بستّة سباقات في بداية 2024 لتعويض فرانكو موربيديللي صاحب الأداء الضعيف، وتمكّن من تحقيق النقاط في أربع جولات من أصل الثمانية التي شارك فيها حتّى الآن.

وغاب الإسباني عن جولة ألمانيا بعد تعرّضه لحادث قويٍ في اللفّة الأولى من سباق أسين، لكنّه يتمتّع بلياقة جيّدة للمشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري مع العودة من العطلة الصيفيّة.

وقال رينز حول تجديد عقده: "أنا سعيدٌ جدًا بمواصلة العمل مع ياماها للعامين المقبلين، وأريد أن أشكر الفريق والإدارة في إيواتا على ثقتهم بي".

وأضاف: "لدينا هدفٌ واضح، وهو إعادة ياماها إلى الموقع الذي تنتمي إليه، وهو المنافسة على البطولة. شاهدت رغبة ياماها في التحسّن منذ الدقائق الأولى لي مع الفريق، وكيف يضع الفريق كلّ الموارد لتحقيق ذلك الهدف".

وأكمل: "نتيجة لذلك وعبر عملنا الجاد، حقّقنا بعض الخطوات المهمّة هذا الموسم نحو تلك الوجهة، ونريد المواصلة على ذات الدرب في الأعوام التالية. أنا مسرورٌ بمواصلة توفير خبرتي في الموتو جي بي وأخلاقيات عملي للفريق ونحن نضغط جميعًا لمواصلة العمل بجد".