ياماها تؤمن بقدرات فينياليس أكثر من نفسه

يدخل فينياليس موسمه الخامس مع الفريق المصنعيّ لياماها في الموتو جي بي بعد موسمٍ صعب في 2020.

وبالرغم من فوزه بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى، حقّق فينياليس منصّتي تتويج إضافيّتين فقط وانتهى به المطاف سادسًا في البطولة كأفضل قائدي درّاجة ياماها لموسم 2020، بينما حلّ فرانكو موربيديللي ثانيًا على متن درّاجة 2019.

واعترف فينياليس في مرحلة ما من الموسم أنّه من المستحيل التفكير في الفوز على متن درّاجة ياماها لموسم 2020.

وبحديثه ضمن حدث إطلاق درّاجة ياماها لموسم 2021، قال ميريغالي: "صحيحٌ أنّني أرى الشرر في عيني مافيريك في بعض الأحيان، لكن من السهل أن يخسر ذلك الحماس".

وأضاف: "عندما أقول أنّني أشعر بأنّني أؤمن به أكثر من نفسه، فذلك لأنّ بوسعي رؤية مقاربته للسباقات وقدراته. بالتأكيد يُمكنني تقديم دعمي لمحاولة مساعدته على الحصول على توازنٍ أفضل".

وأكمل: "وبالنسبة لجوانب السيارة فهي مهمّةٌ جدًا بالنسبة إليه، كونه عندما يرى أنّه غير قادرٍ على قيادة الدرّاجة بالسهولة التي يريدها فهو يفقد الثقة سريعًا".

ثمّ تابع: "نحن متأكّدون من أنّ ما سنجلبه إلى سباق قطر سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع درّاجة العام الماضي. أنا واثقٌ لأنّني أرى ما نفعله وأعتقد بأنّنا فعلنا كلّ ما في وسعنا لإثبات أنّنا سنبدأ هذا الموسم كمنافسين جديين".

واعترف فينياليس بأنّه يعلم أنّه قد يكون قاسيًا، لكنّه يشعر بأنّ إدارة ياماها "تتفهّمه".

وقال حيال ذلك: "بالطبع يُمكنهم لومي، مثلما ألوم ياماها في بعض الأحيان. يُمكننا فعل ذلك لأنّنا لسنا مثاليين في كلّ سباق وكلّ يوم".

وأكمل: "ذلك (دعم الفريق) يعني لي الكثير، وهو يدفعني إلى الأمام، ذلك ما أحتاجه في الحقيقة لتقديم كلّ ما في وسعي واسخراج كامل قدراتي".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ الأمر الأهمّ الآن هو التمتّع بشعور جيّد واختبار الدرّاجة على نحوٍ جيّد".