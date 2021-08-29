ياماها تؤكّد عودة دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي في جولة ميزانو

ارتبط اسم دوفيزيوزو بعودة إلى أروقة الموتو جي بي في الأسابيع الأخيرة مع فريق "اس آر تي" على خلفيّة مغادرة مافيريك فينياليس لصفوف الفريق المصنعيّ لياماها.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ موربيديللي ستتمّ ترقيته إلى صفوف الفريق المصنعيّ هذا العام قبيل موسم 2022 بأكمله.

وبحديثه إلى قناة "بي تي سبورت" اليوم الأحد قبيل جائزة بريطانيا الكبرى، قال جارفيس أنّ موربيديللي سيُسجّل مشاركته الأولى مع الفريق المصنعيّ لياماها على الأرجح في ميزانو في الشهر المقبل حالما يستعيد لياقته إثر جراحة ركبته في يونيو الماضي. أمّا دوفيزيوزو فسيخلفه في صفوف الفريق الرديف.

وبالرغم من عدم التوقيع على العقد بعد، لا يرى جارفيس وجود أيّة عوائق تمنع هذه الخطوات، حيث يتّجه دوفيزيوزو لقيادة الفريق الذي سيتشكّل بناءً على "اس آر تي" في العام المقبل بعد الإعلان عن مغادرة الأخير للبطولة بنهاية الموسم الجاري.

وقال البريطاني: "هذه الفرصة لفرانكي لترقيته. من الواضح أنّه كان على رادارنا لفترة وهذا موسمه الثالث، بالرغم من أنّه كان عامًا صعبًا. لكنّ هذه الفرصة سمحت بترقيته قبل الموعد الأصليّ نحو الفريق المصنعيّ".

وأضاف: "لدينا خطّة واضحة جاهزة مع إدارته لفعل ذلك، لذا سيكون درّاجًا مصنعيًا في 2022".

وأكمل: "مع أخذ ذلك بعين الاعتبار وبالنظر إلى هذا الوضع الغريب هذا العام، فسنقوم بترقيته هذا الموسم كذلك. لذا عندما يعود فرانكي فإنّه سيكون في الفريق المصنعيّ".

وعندما سُئل حول قيادة دوفيزيوزو لفريق "اس آر تي" في 2022، أجاب جارفيس: "أجل، تقريبًا".

وأضاف: "اتّفقنا هنا نهاية هذا الأسبوع مع أندريا وإدارته. لم يتمّ التوقيع بعد، لكنّني لا أرى أيّة عوائق قد تمنع حدوث ذلك".

وأكمل: "لذا نعمل على عودة أندريا في ميزانو وسيُكمل الموسم على درّاجة فرانكي ومن ثمّ الموسم بأكمله العام المقبل".