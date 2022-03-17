ياماها بصدد تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

يوم 24 فبراير/شباط الماضي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو دولة أوكرانيا المجاورة، الأمر الذي أثار ردة فعل غير مسبوقة في العالم الغربي.

وفرضت الكثير من البلدان حظراً على روسيا نتيجة هذه الحرب، بينما قامت السلطات الرياضية حول العالم بحظر مشاركة الرياضيين الروس.

وفي رياضة المحركات، أكدت الفورمولا واحد إلغاء جائزة روسيا الكبرى، وكذلك الحال في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

كما تم إلغاء جميع الأحداث المزمع عقدها في روسيا، وكذلك تعليق رخصة جميع المشاركين من روسيا وبيلاروسيا. حيث كان نيكيتا مازبين سائق هاس إضافة إلى راعي الفريق الأساسي أورالكالي، ضحية لذلك.

وعرضت الكثير من البطولات والسلاسل الرياضية تقديم ما بوسعها من أجل دعم جهود المساعدة في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وكانت ياماها آخر الشركات المشاركة في رياضة المحركات، والتي أعلنت قبل انطلاق جائزة إندونيسيا الكبرى أنها ستتبرع بمبلغ 700.000 دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا.

وضمن بيان قصير أصدرته لوسائل الإعلان، أعربت ياماها - التي أحرزت الفوز بلقب البطولة لموسم 2021 مع فابيو كوارتارارو - عن "تعاطفها العميق" مع الشعب الأوكراني.

وأكدت في البيان كذلك عن تبرعها بمبلغ 700.000 دولار أمريكي للجهود الإنسانية في أوكرانيا والمناطق المحاصرة.

وستمرّ هذه التبرعات عبر منظمة يابانية غير ربحية، وسيتم استعمال تلك الأموال لتقديم المساعدات الإنسانية حين تدّعي الضرورة ذلك.

يشار إلى أن عدداً من الدراجين - من بينهم فرانكو موربيديللي دراج ياماها - قد وضعوا شعارات دعم لأوكرانيا على خوذهم، وكذلك الحال مع عدة فرق.