ياماها: البطل الجديد كوارتارارو جلب "أجواء إيجابيّة" للفريق

ضمن كوارتارارو لقبه الأوّل في الموتو جي بي خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى في ميزانو بعد أن سقط غريمه فرانشيسكو بانيايا أثناء تصدّره للسباق وهو ما جعل من المستحيل عليه حسابيًا البقاء ضمن معركة اللقب.

نتيجة لذلك أصبح كوارتارارو أوّل بطلٍ فرنسي في الفئة العليا، وحقّق هذا الإنجاز ضمن موسمه الثالث فقط في الفئة العليا.

وأشاد عددٌ من زملاء كوارتارارو الحاليين والسابقين بإنجازه، وذلك بعد أن حقّق لقب ياماها الأوّل منذ خورخي لورينزو في 2015.

وقال دييغو غوبيلين رئيس طاقمه: "وصل فابيو إلى الموتو جي بي من دون أن يبرز في الموتو 2. خلّصه ذلك من كلّ الضغط ومنحه الحريّة التي يحتاجها لفهم أنّ الأهمّ هو فهم الدرّاجة والتأقلم معها قبل التفكير في إجراء تغييرات كبيرة".

وأردف: "مثّل ذلك عاملًا مساعدًا للغاية بالنسبة لياماها".

وأكمل: "فابيو درّجٌ يُمكنك العمل معه بشكلٍ جيّدٍ جدًا، إلى جانب الكثير من الأشياء الأخرى كونه يقبل نصيبه من اللوم عندما يكون مخطئًا".

وأردف: "ليس سهل المراس لأنّ ذلك طبعه. إنّه مهذّبٌ للغاية بشكلٍ يومي".

من جانبه اتّفق لين جارفيس مدير الفريق مع تقييم غوبيليني، مُضيفًا أنّه إلى جانب قدراته القياديّة، فقد جلب الفرنسي معه "إيجابيّة" إلى الفريق.

كما قال جارفيس أنّ طبيعة كوارتارارو اللطيفة تعني عدم حاجته لخلق أعداء من الدرّاجين الآخرين في الموتو جي بي، حيث يحتاج لمنافسين فقط على المسار من أجل تقديم أفضل مستوياته.

وقال في هذا الصدد: "الشخصيّة إحدى نقاط قوّته. إنّه فتى جيّد وله القدرة على تقديم سرعة عالية على الدرّاجة، إلى جانب عدائيّته في الأوقات المناسبة. لكنّه يجلب إضافة على ذلك جرعة ضخمة من الإيجابيّة".

وأكمل: "يحتاج بعض الدرّاجين إلى عدوٍ من أجل تقديم أفضل مستوياتهم وتحسين قواهم ومحاولة تدمير منافسيهم، لكنّ فابيو لا يحتاج لذلك".

وأردف: "لا يحتاج لأعداء، يحتاج فقط لمنافسيه لخوض معارك معهم، لهذا السبب يحظى بشعبيّة كبيرة حتى في أوساط منافسيه".