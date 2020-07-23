ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

بدأت ياماها موسم 2020 بشكلٍ مثالي، وذلك بعد أن ضمنت الفوز ومركز الوصافة في سباق خيريز من خلال درّاجَيها فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها وفينياليس.

لكنّ عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى لم تمرّ من دون مشاكل بالنسبة لياماها، حيث كانت أبطأ بـ 12 كلم/س من دوكاتي أسرع الدرّاجات.

وتعيّن على روسي الانسحاب من السباق بسبب مشاكل ميكانيكيّة، وذلك بعد أن انتقلت درّاجته إلى "الوضع الآمن" عندما أُضيء ضوء التحذير.

وقال روسي يوم الأحد الماضي: "واجهت مشكلة في الدرّاجة. اشتغل ضوء تحذيري في الشاشة وتعيّن عليّ التوقّف".

وأكمل: "ينظر الشباب في ما حدث الآن، كانت مشكلة تقنيّة".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فينياليس استخدم ثلاثة من محرّكاته الخمسة المتاحة ضمن جائزة خيريز الكبرى، بينما استخدم روسي مُحرّكين.

وأرسلت ياماها محرّكًا من مجموعة كلٍ من درّاجَيها إلى معقلها في اليابان من أجل فحصهما.

ولا يزال الصانع الياباني تائهًا بخصوص ما حدث، ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه قد يُقدم على خفض عدد الدورات لسباق نهاية هذا الأسبوع كإجراء وقائيّ.

وبالنظر إلى ضعف سرعة ياماها القصوى الحاليّ، فقد يُمثّل ذلك ضربة قاضية لجهودها في تكرار الانتصار الذي قد يكون حاسمًا بالنظر إلى توجّه البطولة إثر ذلك إلى حلبات متطلّبة للطاقة أكثر من خيريز.

وحتّى لو توصّلت ياماها إلى سبب مشاكلها، فمن غير المرجّح أن تكون قادرة على القيام بأيّ شيء بالنظر إلى أنّ المحرّكات تكون مختومة ولا يُمكن تغييرها.

لكنّ أبريليا على سبيل المثال حصلت على سماحٍ خاص لتغيير مكوّنات غير مناسبة في محرّكها بناءً على أسس الموثوقيّة والسلامة، ما يعني إمكانيّة حصول ياماها على تسامحٍ مماثل في حال أثبتت أنّ التغيير يرتبط بالسلامة ولا يُحسّن الأداء.