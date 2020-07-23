ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
12 ساعات
:
03 دقيقة
:
27 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
-
23 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
-
08 نوفمبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

المشاركات
التعليقات
ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز
من قبل:
23-07-2020

أرسلت ياماها المحرّكَين اللذين استخدمهما فالنتينو روسي ومافيريك فينياليس ضمن جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي إلى اليابان من أجل فحصهما على إثر مشاكل الموثوقيّة التي واجهها الفريق.

بدأت ياماها موسم 2020 بشكلٍ مثالي، وذلك بعد أن ضمنت الفوز ومركز الوصافة في سباق خيريز من خلال درّاجَيها فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها وفينياليس.

لكنّ عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى لم تمرّ من دون مشاكل بالنسبة لياماها، حيث كانت أبطأ بـ 12 كلم/س من دوكاتي أسرع الدرّاجات.

وتعيّن على روسي الانسحاب من السباق بسبب مشاكل ميكانيكيّة، وذلك بعد أن انتقلت درّاجته إلى "الوضع الآمن" عندما أُضيء ضوء التحذير.

وقال روسي يوم الأحد الماضي: "واجهت مشكلة في الدرّاجة. اشتغل ضوء تحذيري في الشاشة وتعيّن عليّ التوقّف".

وأكمل: "ينظر الشباب في ما حدث الآن، كانت مشكلة تقنيّة".

اقرأ أيضاً:

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فينياليس استخدم ثلاثة من محرّكاته الخمسة المتاحة ضمن جائزة خيريز الكبرى، بينما استخدم روسي مُحرّكين.

وأرسلت ياماها محرّكًا من مجموعة كلٍ من درّاجَيها إلى معقلها في اليابان من أجل فحصهما.

ولا يزال الصانع الياباني تائهًا بخصوص ما حدث، ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه قد يُقدم على خفض عدد الدورات لسباق نهاية هذا الأسبوع كإجراء وقائيّ.

وبالنظر إلى ضعف سرعة ياماها القصوى الحاليّ، فقد يُمثّل ذلك ضربة قاضية لجهودها في تكرار الانتصار الذي قد يكون حاسمًا بالنظر إلى توجّه البطولة إثر ذلك إلى حلبات متطلّبة للطاقة أكثر من خيريز.

وحتّى لو توصّلت ياماها إلى سبب مشاكلها، فمن غير المرجّح أن تكون قادرة على القيام بأيّ شيء بالنظر إلى أنّ المحرّكات تكون مختومة ولا يُمكن تغييرها.

لكنّ أبريليا على سبيل المثال حصلت على سماحٍ خاص لتغيير مكوّنات غير مناسبة في محرّكها بناءً على أسس الموثوقيّة والسلامة، ما يعني إمكانيّة حصول ياماها على تسامحٍ مماثل في حال أثبتت أنّ التغيير يرتبط بالسلامة ولا يُحسّن الأداء.

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي

المقال السابق

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الأندلس الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تعيد هيكلة قسمها التقني بعد البداية المتعثّرة في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعيد هيكلة قسمها التقني بعد البداية المتعثّرة في 2020

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
26د

قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه

فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع

مرسيدس ما تزال غير واثقة من أداء سيارتها في الأجواء الحارة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس ما تزال غير واثقة من أداء سيارتها في الأجواء الحارة

ريسينغ بوينت لن تتجاهل ولاء بيريز في قرارها بشأن فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت لن تتجاهل ولاء بيريز في قرارها بشأن فيتيل

نوريس سعيد بالتأثير الذي يُحدثه راسل مع ويليامز هذا العام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس سعيد بالتأثير الذي يُحدثه راسل مع ويليامز هذا العام

وولف ينفي أي دور له في المحادثات بين أستون مارتن وفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف ينفي أي دور له في المحادثات بين أستون مارتن وفيتيل

أحدث الأخبار

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي

ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة

خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريسينغ بوينت لن تتجاهل ولاء بيريز في قرارها بشأن فيتيل

2
فورمولا 1

فيراري تعيد هيكلة قسمها التقني بعد البداية المتعثّرة في 2020

3
فورمولا 1

فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع

4
فورمولا 1

مرسيدس ما تزال غير واثقة من أداء سيارتها في الأجواء الحارة

5
فورمولا 1

قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه

26د

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز
موتو جي بي

ياماها أرسلت محرّكاتها إلى اليابان بعد مشاكلها في سباق خيريز

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي
موتو جي بي

أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي

ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة
موتو جي بي

ماركيز يخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة

خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز
موتو جي بي

خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز

هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني
موتو جي بي

هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.