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السابق / ماركيز لا يعلم متى سيعود للتسابق في الموتو جي بي
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وفاة غريسيني مدير فريق الموتو جي بي إثر معركته مع كورونا

توفّي فاوستو غريسيني مدير فريق الموتو جي بي السابق في عمر الـ 60 عامًا في المستشفى في إيطاليا إثر معركة استمرّت لشهرين مع فيروس كورونا.

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وفاة غريسيني مدير فريق الموتو جي بي إثر معركته مع كورونا

أُصيب الإيطاليّ بالفيروس مطلع ديسمبر الماضي ونُقل إلى المستشفى في 27 من ذات الشهر في إيمولا.

وتعكّرت حالته الصحيّة وتمّ نقله إلى وحدة عناء مختصّة بفيروس كورونا في بولونيا وبقي هناك إلى حين وفاته اليوم.

وبعد وضعه في غيبوبة اصطناعيّة ومساعدته على التنفّس، أظهر غريسيني بعض علامات التحسّن في يناير، وتمّ إخراجه من الغيبوبة.

لكنّ حالته عادت للتعكّل في الأسابيع الأخيرة وهو ما دفع الأطبّاء إلى إعادته الغيبوبة في ظلّ تواصل المشاكل الرئويّة الناجمة عن الفيروس.

وأكّد فريق غريسيني اليوم الثلاثاء أنّ الإيطالي تُوفّي.

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