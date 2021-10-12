تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / "الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022
موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى أخبار عاجلة

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

ضمن موسمه الأخير في بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي"، انهارت تأديات فالنتينو روسي وإحصائياته ليمرّ بأسوأ مواسمه الـ 26 في بطولة العالم.

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

أعلن فالنتينو روسي في الخامس من أغسطس الماضي عن اعتزاله الموتو جي بي مع نهاية الموسم الجاري. لذا سيضع الإيطالي حدًا لمسيرته الممتدّة لـ 26 موسمًا في الفئة العليا بعد سلسلة من الأرقام القياسيّة والنتائج الباهرة الأسطوريّة بالتوازي مع بعض الخيبات والكبوات التي جاء أغلبها في عامه الأخير.

إذ بدأ "الدكتور" سلسلة الهزائم منذ القسم الأخير من موسم 2019، وتقرّر بالاتّفاق معه أن ينتقل إلى الفريق الرديف "بيتروناس اس آر تي" لموسم 2021 تاركًا مكانه في الفريق المصنعيّ لفابيو كوارتارارو. وتبيّن أنّ ذلك الخيار صحيح بالنسبة للصانع الياباني، وذلك بالنظر إلى منافسة الفرنسي على اللقب واقترابه من حسمه للمرّة الأولى لصالح ياماها منذ موسم 2015 عندما فاز به خورخي لورينزو آنذاك.

بالعودة إلى روسي فقد حظي أصيل تافوليا ببداية قويّة لموسم 2020. إذ تواجد على منصّة التتويج في السباق الثاني في خيريز وكان يتواجد ضمن الخمسة الأوائل خلال النصف الأوّل من الموسم. إذ سقط في برشلونة على سبيل المثال أثناء منافسته على الفوز.

لكنّ تلك الحادثة مثّلت بداية معاناة الإيطالي ودخوله في دوّامة تأديات سيّئة لا يبدو أنّه بصدد التعافي منها. إذ سقط روسي في السباق التالي في فرنسا منذ اللفّة الأولى، ومن ثم أُصيب بفيروس كورونا واضطرّ للتخلّف عن المشاركة في سباقَي أراغون. وفي حين أنّه عاد في فالنسيا إلّا أنّه أُجبر على الانسحاب من السباق ومن ثمّ الاكتفاء بالمركز الـ 12 في آخر سباقَين من الموسم.

انطلقت المغامرة مع الفريق الرديف بشكلٍ واعد، إذ حقّق مركزًا رابعًا رائعًا في التصفيات في الجولة الافتتاحيّة في قطر، لكنّها نتيجة لم تتكرّر منذ ذلك الحين. إذ أنّه عبر إلى القسم الثاني من التصفيات في خمس مناسبات فقط من أصل 15، وانطلق من المركز الـ 20 في أربع أخرى. وبالنسبة للسباقات فقد حقّق النقاط في سبعة فقط، وكانت أفضل نتائجه المركز الثامن في سباق النمسا مستفيدًا من الأمطار.

وفي ما يتجاوز فقدانه لسرعته المعهودة (يحتلّ حاليًا المركز الـ 21 في الترتيب العام والأخير بين الدرّاجين الذين شاركوا في كامل الموسم)، فإنّ عاملًا آخر يُؤكّد تراجع أداء بطل العالم تسع مرّات: عدد الحوادث. في حال كان هناك شيء ما يصف روسي خلال أكثر من عقدين من الزمن فإنّ ذلك قدرته على عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء. كان ذلك سلاحه في مواجهة منافسيه الشبان ما سمح له بالتواجد على منصّة التتويج على الدوام في نهاية كلّ موسم.

ومع آخر حوادثه في تصفيات جائزة الأمريكيّتين الكبرى، فقد ارتفع رصيده إلى تسعة حوادث هذا العام، وهو الأعلى له منذ عودته إلى ياماها في 2013. الأرقام لا تكذب: لم يعد روسي سريعًا ولا منيعًا مثل السابق.

المشاركات
التعليقات
"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022

المقال السابق

"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

3 س
2
فورمولا 1

تحليل السباق: العوامل الخفيّة التي بدّدت فرص هاميلتون لتحقيق المجد في تركيا

3
فورمولا 1

ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو

9 س
4
فورمولا 1

بيريز: هاميلتون "لحق بي في أسوأ أوقاتي" خلال سباق تركيا

5
فورمولا 1

فيتيل: القوانين الهجينة "عديمة الفائدة" تثبت ضرورة اعتماد توجه بيئي أفضل للبطولة

5 س
أحدث الأخبار
وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!
موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

3 س
"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022
موتو جي بي

"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022

07-10-2021
كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو
موتو جي بي

كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو

05-10-2021
موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021

04-10-2021
موتو جي بي: ماركيز يثأر لحادثه في 2019 ويُحقّق الفوز في أوستن
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يثأر لحادثه في 2019 ويُحقّق الفوز في أوستن

03-10-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!
موتو جي بي موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

تحليل السباق: العوامل الخفيّة التي بدّدت فرص هاميلتون لتحقيق المجد في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: العوامل الخفيّة التي بدّدت فرص هاميلتون لتحقيق المجد في تركيا

ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو

بيريز: هاميلتون "لحق بي في أسوأ أوقاتي" خلال سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: هاميلتون "لحق بي في أسوأ أوقاتي" خلال سباق تركيا

فيتيل: القوانين الهجينة "عديمة الفائدة" تثبت ضرورة اعتماد توجه بيئي أفضل للبطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: القوانين الهجينة "عديمة الفائدة" تثبت ضرورة اعتماد توجه بيئي أفضل للبطولة

هاميلتون محبط من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون محبط من استراتيجية فريقه مرسيدس في سباق تركيا

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: تراجع وتيرة أوكون برهن خطورة إبقاء هاميلتون على ذات الإطارات حتى النهاية

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "مذهولة" من تعليقات مرسيدس حيال محرك هوندا

أحدث الأخبار

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!
موتو جي بي موتو جي بي

وداع فالنتينو روسي: سقوطٌ حرّ!

"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022
موتو جي بي موتو جي بي

"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022

كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "لن يكون مهووسًا" بحسم اللقب في ميزانو

موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.