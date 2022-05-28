وتيرة كوارتارارو في موجيللو "معاكسة" لأدائه الفائز في 2021

اعترف درّاج ياماها قبيل عطلة نهاية الأسبوع أنّ موجيللو وبرشلونة ستكونان قاسيتين على درّاجته بالنظر إلى متطلّباتهما على صعيد قوّة المحرّك.

وبالرغم من تلك المخاوف فإنّ كوارتارارو تمكّن من تجاوز مصاعب ضعف طاقة محرّكه في 2021 ليُسيطر على جولة موجيللو.

وبالرغم من أنّه يملك حاليًا مقعدًا له ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج للعبور بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التصفيات بحلوله تاسعًا، فإنّه كان أبطأ بـ 0.628 ثانية من الصدارة ولم يكن سعيدًا بأدائه الحالي.

ومع وجود ستّ درّاجات دوكاتي ضمن العشرة الأوائل، قال كوارتارارو أنّه ليس من "المستحيل" مواجهة درّاجي الصانع الإيطالي يوم الأحد، لكنّه اعترف بأنّه من غير المرّجح أن يُنافسهم بناءً على وتيرته الحاليّة.

وقال في هذا الصدد: "لا شيء مستحيل، لكنّني أرى أنّ ذلك صعبٌ حقًا في الوقت الحاضر".

وأضاف: "أشعر بأنّ علينا أوّل استعادة الشعور الذي نتمتّع به عادة، وهو أن أكون مستقرًا حقًا على الدرّاجة في المقطع الثالث بالدخول إلى المنعطفين الثامن والتاسع".

وأكمل: "ليس من الصواب اتّباع دوكاتي هناك لأنّنا نعلم أنّنا نحتاج لأن يكون كلّ شيء مثالي مثل العام الماضي للتمتّع بذات وتيرتهم".

وأردف: "لكنّنا في مستوى معاكس في الوقت الحاضر، لذا علينا معرفة إن كان الطقس سيُساعدنا غدًا".

ثمّ تابع: "لست راضيًا عن وتيرتي ولا أسرع لفّة لي. كان شعوري مختلفًا بالكامل عن العام الماضي. الدرّاجة مشابهة للغاية، لكن ليس لديّ ذات الشعور عليها. لا أعلم سبب ذلك، لكنّنا نحتاج لإيجاد شيء ما. سنستخدم ذات الإعدادات من العام الماضي غدًا (السبت)، لكنّ شعوري لم يكن رائعًا للغاية اليوم".