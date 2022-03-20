هوندا من دون أجوبة الآن بعد حادث ماركيز "المروّع" في إندونيسيا

قُذف بطل العالم ستّ مرّات عن درّاجته بسرعة عالية في المراحل الختاميّة من حصّة التحمية عند المنعطف السابع وسقط بقوّة على سطح المسار على جانبه الأيسر.

ووقف ماركيز وهو مصابٌ بالدوار وتمّ نقله إلى المستشفى المحلي لإجراء فحوصات احترازيّة، حيث تبيّن أنّه تعرّض لارتجاجٍ في دماغه وبالتالي لم يُعتبر في لياقة تؤهّله للتسابق.

وعانى الإسباني طوال عطلة نهاية الأسبوع على متن درّاجة "آر.سي213في"، حيث سقط مرّتين في القسم الأوّل من التصفيات وعانى من عدّت انزلاقات طوال الحصّة.

وكان قرار ميشلان بجلب بنية خلفيّة أكثر صلابة لمجابهة الحرارة العالية في إندونيسيا قد تسبّب في مواجهة هوندا لمشاكل جديّة على صعيد التماسك الخلفي، حيث كان بول إسبارغارو قلقًا من أنّه لن يكون قادرًا على إكمال سباق مانداليكا في الأجواء الجافة بسبب إجهاد الإطار الأمامي.

وبحديثه قبيل السباق الذي تأخّر بسبب الأمطار، قال بويغ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تعرّض مارك لهذه الحوادث الثلاثة، وعلينا محاولة فهم سببها، لأنّ حادثه هذا اليوم كان مروّعًا".

وأكمل: "نحتاج لتحليل ذلك بصدق. جلبت ميشلان إطارات مختلفة وعلينا فهم كلّ شيء، الوضع صعبٌ في الوقت الحاضر".

وأردف: "سقط درّاجنا ونحتاج لفهم ذلك، لذا لا أعتقد بأنّ بوسعي تقديم معلومة دقيقة".

وواصل شرحه بالقول: "واجه حادثًا ضخمًا وقرّرنا أنّه لن يكون من الصواب في هذه الظروف أن يتسابق بعد تعرّضه لارتجاج".