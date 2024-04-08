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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة البرتغال
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هوندا: "من الواقعي" توقّع تعزّز أدائنا بعد العطلة الصيفيّة في 2024

يعتقد الصانع الياباني هوندا بأنّه "من الواقعي" توقّع تعزّزٍ كبيرٍ في أدائه خلال النصف الثاني من موسم 2024 من بطولة العالم للموتو جي بي.

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لوكا ماريني، ريبسول هوندا

غولد غوز/ صور لات

تجري هوندا من فترة عمليّة تجديد كاملة لعمليّاتها في الموتو جي بي على إثر الانحدار المتواصل لنتائجها على مدار الأعوام القليلة الماضية وفقدانها لخدمات النجم مارك ماركيز لصالح غريسيني دوكاتي.

وفي حين أنّه كان هناك تفاؤلٌ كبير في معسكر هوندا في الشتاء الماضي في ظلّ مضيّها في تغيير فلسفتها وثقافتها، فإنّ أوّل جولتين من الموسم في قطر والبرتغال كشفتا عن حجم التحدي الذي تُواجهه لتقليص الفجوة مع الصدارة.

إذ لم تُعاني درّاجتها على مدار اللفّة الواحدة فحسب، حيث فشل درّاجوها الأربعة في العبور إلى القسم الثاني، بل لم تكن وتيرة السباق أفضل حالًا، حيث كان المركز الـ 12 هو الأفضل بين السباقين.

وقال ألبرتو بويغ مدير الفريق: "نحن في عمليّة التطوير. نعتقد بأنّنا نُحقّق تقدّمًا، لكنّنا نعتقد بأنّ الآخرين حقّقوا بعض التقدّم في ذات الوقت".

وأضاف: "لم نلحق بهم بالقدر الذي توقّعناه في الوةقت الحاضر، لكنّ الأمر الوحيد الذي نعلمه هو أنّ هذه مهمّتنا ونوايانا واضحة".

وأكمل: "ليس ذلك سهلًا لكنّنا نكرّس الكثير من الموارد والموظّفين المنضمين إلى المشروع".

وأردف: "نُحاول استخراج المزيد من التماسك في الإطار الخلفي، حقّقنا بعض الخطوات لكنّنا نحتاج إلى المزيد".

وكشفت هوندا مطلع العام بأنّها تهدف لخوض 22 اختبارًا خاصًا من أجل اختبار المكوّنات الجديدة وجلبها إلى السباق في أسرع وقتٍ ممكن.

ويعتقد بويغ بأنّ هوندا ستُحقّق قفزة كبيرة في الأداء في النصف الثاني من الموسم والذي يبدأ عبر جائزة بريطانيا الكبرى في 4 أغسطس.

وقال: "نحن في مهمّة ولدينا أهداف وتعرفون هوندا جيّدًا. لن نتوقّف إلى أن نصل إلى الهدف".

وأضاف: "بالنظر إلى التسهيلات التي لدينا وكلّ هذه البرامج، فربّما سنُحقّق بعض الخطوات بحلول فترة الصيف. لنأمل أن نتمكّن من تحقيق بعض الخطوات الكبيرة الواضحة في النصف الثاني من الموسم".

واختتم: "ذلك ما نأمله وأعتقد بأنّه أمرٌ واقعي. تلك هي توقّعاتنا".

ألبرتو بويغ، مدير فريق ريبسول هوندا

ألبرتو بويغ، مدير فريق ريبسول هوندا

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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