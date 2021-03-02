هوندا: ماركيز سيجد طريقًا لاستعادة أدائه السابق بعد الإصابة

ابتعد ماركيز عن دائرة المنافسة منذ محاولة عودته الفاشلة ضمن جائزة الأندلس الكبرى في يوليو الماضي وخضع لما مجموعه 3 عمليّات جراحيّة على يده اليمنى المكسورة.

وأظهر الإسباني علامات التعافي أخيرًا ولم يستبعد المشاركة في جائزة قطر الكبرى في الـ 28 من مارس/آذار المقبل، بالرغم من أنّه لن يُشارك في التجارب التحضيريّة.

وعندما سُئل حيال نسخة ماركيز التي يُمكن توقّعها لدى عودته، اعترف بويغ بأنّه لا يملك إجابة واضحة، لكنّه أصرّ على أنّ ما تتوقّعه هوندا منه غير مهم بالمقارنة مع ما يتوقّعه ماركيز من نفسه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ كلّ درّاج يمرّ بفترة من حياته يتعرّض فيها لإصابة قويّة".

وأضاف: "تعرّض مارك لإصابة كبيرة العام الماضي، ليست إصابة كبيرة جدًا لكنّها تطلّبت وقتًا طويلًا".

وأردف: "أبعده ذلك عن دائرة المنافسة لفترة طويلة، لكن لا يُمكنك تغيير الشخص الذي أنت عليه، إنّه بطلٌ حقيقي ودرّاجٌ ناضجٌ جدًا".

ثمّ تابع: "كلّ ما أعرفه هو أنّه سيجد طريقه ليكون مارك ماركيز الذي نعرفه. بالطبع سيُساعده الفريق، وسندعمه بالكامل، لكن ما نتوقّعه ونأمله لا يهمّ".

وأكمل: "يعتقد بأنّ عليه العودة إلى مستواه الكامل مثلما كان قبل إصابته".

كما سُئل بويغ عن سبب اختيار هوندا للاستعانة بخدمات بول إسبارغارو إلى جوار ماركيز هذا الموسم، حيث قال: "نأمل أن يتمكّن من تقديم نتائج جيّدة لصالح الفريق، ذلك هو السبب والهدف".

وأكمل: "صحيحٌ أنّه يملك خبرة وليس يافعًا وسيكون هدفه منافسة جميع الدرّاجين وكذلك مارك لأنّه المعيار".

وأردف: "نأمل أن يفهم درّاجتنا سريعًا ونأمل أن يكون هناك مستوى منافسة داخلي كبير في الفريق لأنّ ذلك ما يترك الفريق على قيد الحياة".