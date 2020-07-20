هوندا لن تُعوّض مارك ماركيز بدرّاجٍ آخر في سباق خيريز الثاني

تعرّض ماركيز لحادث عند المنعطف الثالث من اللفّة الـ 22 من سباق جائزة إسبانيا الكبرى أمسٍ الأحد ما أدّى إلى كسر ذراعه اليمنى.

وسيُسافر درّاج هوندا إلى برشلونة اليوم الإثنين للخضوع إلى عمليّة غدًا الثلاثاء، وسيضطرّ للغياب عن الجولة الثانية من الموسم.

ويأمل الإسباني أن يكون قادرًا على العودة ضمن جائزة التشيك الكبرى مطلع أغسطس، بالرغم من أنّ طبيبه خافيير مير اعترف بأنّ فترة تعافيه قد تمتدّ من ثلاثة إلى أربعة أسابيع في حال تبيّن أنّ العصب الشعاعي قد تضرّر.

وبحديثه إلى "راديو كتالونيا"، قال مير: "لن يتواجد مارك في عطلة نهاية أسبوع خيريز ونهدف لعودته في برنو".

وأضاف: "إنّها إصابة خطيرة نسبيًا، وفي حال لم يتأثّر العصب، فإنّنا سنكون قادرين على تثبيت الكسر وتقديم موعد تعافيه".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هوندا لن تقوم بتعويض بطل العالم لسباق نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أنّ شقيقه أليكس سيكون المدافع الوحيد عن ألوان الفريق المصنعيّ.

وسيكون هذا الغياب الأوّل لمارك ماركيز منذ انضمامه إلى الفئة العليا نتيجة إصابة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فريق "ال.سي.آر" هوندا سيستعين ببديل عن كال كراتشلو، الذي سيخضع هو الآخر لعمليّة نتيجة كسرٍ في معصمه يوم الثلاثاء بعد حادثه في حصّة التحمية صباح الأحد.

وسيتمّ فحصل الفائز بثلاثة سباقات في الموتو جي بي قبل عطلة نهاية الأسبوع لتقييم ليقاته وقدرته على التسابق.

وسينطبق الأمر ذاته على أليكس رينز درّاج سوزوكي الذي سيخضع للفحوصات يوم الخميس في خيريز بعد أن كسر وخلع كتفه الأيسر ضمن حادث التصفيات السبت الماضي.