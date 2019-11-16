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هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

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هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
16-11-2019

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الصانع الياباني هوندا بات قريبًا من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه مارك في صفوف الفريق المصنعيّ لموسم 2020 من بطولة الموتو جي بي ليحلّ مكان خورخي لورينزو المعتزل.

أعلن لورينزو بطل العالم ثلاث مرّات في الفئة العليا يوم الخميس أنّه سيعتزل سباقات الجائزة الكبرى بعد نهاية جولة فالنسيا نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على إثر موسمه المتواضع على متن درّاجة هوندا الذي طغت عليه الإصابات والصعوبات للتأقلم مع الدرّاجة.

وأشارت التكهّنات منذ ذلك الحين إلى أنّ يوهان زاركو المشارك في السباقات الأخيرة مع ال سي آر هوندا وزميله كال كراتشلو هما أبرز مرشّحين لخلافة لورينزو.

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لكنّ بعض الشائعات انتشرت سريعًا بشأن ترشيح أليكس ماركيز بطل فئة الموتو 2، وذلك بالرغم من تجديده لعقده مع فريق مارك في دي اس في الفئة الوسطى.

وبالرغم من أنّ الاتّفاق "لم ينتهِ بعد" وفق مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، إلّا أنّ الوضع الحالي يُشير إلى أنّ الصفقة قد تُبرم قريبًا.

وكان مارك ماركيز وفريقه هوندا قد رحّبا بشكلٍ علنيّ بإمكانيّة انضمام أليكس إلى البطولة مع الفريق في 2020.

وقال ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا: "أجل، أليكس خيارٌ بالنسبة إلينا. عليك التفكير فيه بناءً على استحقاقاته الخاصة، وليس فقط لاسم عائلته".

من جانبه أصرّ ماركيز الأكبر على أنّه لن يسعى للتأثير على خيار هوندا بأيّ شكلٍ من الأشكال، لكنّه اعترف بأنّه سيكون سعيدًا بتواجد شقيقه إلى جواره على متن درّاجة هوندا.

وقال الإسباني: "سأكون كاذبًا إن قلت أنّني لا أريد تواجد أخي كزميلي، لكنّني أصرّ على أنّني لم أفرض أيّ وضع ولن أفعل ذلك الآن كذلك".

وأضاف: "ستتمّ مقارنة أيّ زميلٍ كان بي. ودائمًا ما قورن أخي بي".

ويُعتقد بأنّ أليكس سيحصل على عقدٍ بعامٍ واحد مع هوندا كي يبقى الصانع الياباني جاهزًا عند انتهاء أغلب عقود درّاجي الفرق المصنعيّة.

ولا يزال من غير الواضح إن كان أليكس سيقود درّاجة هوندا في تجارب ما بعد جولة فالنسيا في حال إبرام الصفقة قبل ذلك.

في المقابل ارتبطت عودة زاركو الآن بعودة محتملة على متن درّاجة دوكاتي مع فريق أفينتيا في 2020، بالرغم من أنّ ذلك لا يبدو مؤكّدًا بعد.

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