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موتو جي بي / أخبار عاجلة

هوندا توقع صفقة جديدة للبقاء في "الموتو جي بي" لخمسة أعوام إضافية

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هوندا توقع صفقة جديدة للبقاء في "الموتو جي بي" لخمسة أعوام إضافية

ستبقى هوندا ريسينغ ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" حتى نهاية موسم 2026، وذلك بعد توقيعها لصفقة جديدة بخمسة أعوام مع "دورنا سبورتس" المروّجه للبطولة.

شكّلت هوندا إحدى الركائز الأساسية في "الموتو جي بي" منذ عودتها الكاملة إلى الفئة العليا في 1982، حيث حققت اللقب 20 مرّة آخرها مع مع مارك ماركيز في 2019.

وتشارك هوندا حاليًا بأربع دراجات في "الموتو جي بي"، اثنتان منهم مع فريق "ال سي آر" المدعوم مصنعيًا.

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هذا ولم يكن من المفاجئ تجديد صفقة هوندا مع البطولة، حيث باتت العلامة اليابانية الآن ثالث مصنّع يلتزم مع "الموتو جي بي" لما بعد موسم 2021 إلى جانب دوكاتي و"كاي تي ام".

وتعقيبًا على ذلك، قال نورياكي آبي المدير العام لعمليات الدراجات النارية لدى هوندا: "في البداية، أودّ التعبير عن احترامي وامتناني لكارميلو إيزبيليتا والجميع في دورنا سبورتس على عملهم الجاد في تنظيم السباقات خلال جائحة كورونا".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بتجديد عقدنا مع البطولة من 2022 حتى 2026. حيث تعتقد هوندا بأنّ سباقات الموتو جي بي تمثّل ركيزة هامة ضمن نشاطاتنا في رياضة السيارات، حيث أنّها الفئة الملكة لمنافسات الدراجات النارية، كما تسمح لنا بتطوير العديد من التقنيات المختلفة، ومن خلال المنافسة الشرسة، وتعليم مهندسينا وتعزيز مهاراتهم ليعملوا على تطوير المركبات التجارية، سيكون بمقدور هوندا الخروج بمنتجات أفضل لعملائها".

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من جهته أضاف إيزبيليتا قائلًا: "ذلك الإعلان الهام يجلب فخرًا كبيرًا إلى الموتو جي بي، كون هوندا هي واحدة من الأسماء الأولى التي تخطر ببالنا عندما نفكّر في سباقات الدراجات النارية".

وأكمل: "لطالما كانت هوندا جزءًا هامًا من ماضي، حاضر ومستقبل بطولة العالم للموتو جي بي، إذ أنّ تجديد عقدها يعزّز أكثر من الالتزام بين الطرفين".

جديرٌ بالذكر أنّ هوندا ستخوض غمار موسم 2021 مع تشكيلة مصنعية محدثة، بعد توقيع بول إسبارغارو عقدًا بعامين للقيادة بجانب ماركيز.

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