هوندا تنقل مديرها التقني كاواوتشي إلى فريق الاختبارات في الموتو جي بي

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هوندا قد نقلت مديرها التقني كين كاواوتشي إلى فريق الاختبارات في الموتو جي بي.

وانضم كاواوتشي إلى القسم الرياضي لشركة هوندا في بداية موسم 2023 قادمًا من سوزوكي، التي أوقفت مشروعها في الموتو جي بي قبل بضعة أشهر آنذاك.

ورغم التوقعات العالية نظرًا لنجاحات سوزوكي، التي فازت بلقب بطولة العالم للدرّاجين في عام 2020 مع جوان مير، إلا أن المهندس الياباني لم يتمكن من تغيير مسار جهود هوندا المتعثرة في الموتو جي بي أو تقليص الفجوة بينها وبين فريق دوكاتي المتصدر.

وخلال العام ونصف الماضيين، عمل كاواوتشي كحلقة وصل بين ورش هوندا المختلفة، وفريق المصنع وفريق "ال سي آر" الرديف الذي يديره لوتشيو تشيكينيللو.

لكن كاواوتشي انتقل للعمل ضمن فريق الاختبارات، مع دخول هذا التغيير حيز التنفيذ منذ الجولات الأخيرة الماضية. ومن المحتمل أن وجوده داخل مرآب جوان مير ولوكا ماريني قد جعل التغيير غير ملحوظ.

مع ذلك، أكدت هوندا الانتقال اليوم الخميس لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، وذلك قبل سباقها على أرضها في موتيغي.

وقالت هوندا: "يركز كين كاواوتشي الآن على العمل مع فريق اختبار اتش آر سي في دور تقني، حيث يجلب الخبرة والمعلومات التي اكتسبها من وقته في السباقات".

وأكملت: "مع تزايد أهمية فريق الاختبارات، والتخطيط لتوسيع الفريق إلى ثلاثة درّاجين بحلول عام 2025، من المهم جداً وجود شخص ذو خبرة في جميع جوانب التطوير".

وتم ملء الشغور الذي تركه كاواوتشي في الفريق الأساسي من قبل ميكيهيكو كاواسي، الذي تمت ترقيته داخلياً من قسم هوندا الرياضي "اتش آر سي"، والذي انضم إليه في عام 2012.

ولا تزال هوندا في خضم عملية إعادة هيكلة داخلية كبيرة. إذ قبل عام في موتيغي، غادر شينيتشي كوكوبو، الذي كان يشغل منصب المدير التقني العام (وهو مستوى أعلى من دور كاواوتشي)، مشروع الموتو جي بي وتم استبداله بشين ساتو.