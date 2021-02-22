هوندا تكشف عن درّاجتها لموسم 2021 في "الموتو جي بي"

سجّل حدث الإطلاق المصنعي لدراجة هوندا الظهور العلني الأوّل لماركيز بألوان ريبسول منذ عودته التي لم تدُم من إصابته بكسر في ذراعه خلال جائزة الأندلس الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

وسينضم للقيادة بجوار ماركيز بطل العالم في الموتو2 لموسم 2013 إسبارغارو، والذي انتقل من صفوف "كاي تي ام"، ويمثّل كذلك ثالث درّاج مصنعي مختلف تضمّه هوندا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقد أوردت هوندا قبل أسبوعين أنّ ذراع ماركيز بدأت بالفعل تُظهر علامات التعافي بعد الجراحة الثالثة التي خضع لها في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

وبالرُغم من تقدّم تعافيه، لكن من غير المرجّح أن يكون ماركيز حاضرًا خلال تجارب وسباقَي قطر الشهر المُقبل.

وفي ظل غياب ماركيز خلال الموسم الماضي، خاضت هوندا أوّل موسم لها في "الموتو جي بي" من دون انتصارات منذ عودتها إلى الفئة العليا بشكل كامل في 1982.

لكنّ الفريق تمكن مع ذلك من تسجيل منصتي تتويج مع شقيق الإسباني أليكس في فرنسا وأراغون.

ومع التكهنات التي ربطت درّاج دوكاتي السابق أندريا دوفيزيوزو بعودة إلى هوندا مكان ماركيز لحين تعافي الأخير، لكنّ ستيفان برادل هو المرشّح الآن لتعويض ماركيز من جديد - بعدما حل مكانه العام الماضي بدءًا من جائزة التشيك الكبرى - إذا ما كان ذلك ضروريًا.

جديرٌ بالذكر أنّ براماك دوكاتي سيكون الفريق التالي الذي يشكف عن مقاتلته لموسم 2021 يوم الخميس المُقبل، بينما سيسجّل فالنتينو روسي أول ظهور له كدراج لبيتروناس اس آر تي ضمن تقديم الفريق لدراجته في 1 مارس/أذا المُقبل.

أمّا فريق سوزوكي حامل اللقب، فسيُطلق موسمه خلال اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية في قطر في 6 مارس/أذار، بينما لم تحدد أبريليا بعد خططها لإطلاق موسمها.