هوندا تكشف عن درّاجتها الجديدة بكسوة ريبسول الأيقونيّة لموسم 2023
كشف الصانع الياباني هوندا عن كسوته الأيقونيّة لدرّاجة موسم 2023 من الموتو الجي بي والتي سيقودها كلٌ من مارك ماركيز وجوان مير.
تدخل هوندا الموسم الجديد على إثر عامها الثاني الخالي من الانتصارات في غضون ثلاثة أعوام، حيث تسعى لقلب مشاكل درّاجتها "آر.سي213في" والمنافسة على لقب البطولة للمرّة الأولى منذ 2019.
ويُواصل مارك ماركيز بطل العالم ثماني مرّات بين جميع الفئات الثلاث التسابق لصالح الفريق، وسيدخل الموسم ما قبل الأخير من عقده الحالي مع هوندا، حيث يتمتّع بأفضل لياقة جسديّة له منذ حادثه المروّع في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2020.
وسينضمّ إليه مير بطل موسم 2020 الذي انضمّ إلى هوندا بعد إعلان سوزوكي مغادرتها الموتو جي بي بنهاية العام الماضي.
وستكون هذه المرّة الأولى منذ 2018 التي تتكوّن فيها تشكيلة هوندا من بطلين.
واختارت هوندا الإبقاء على كسوتها اللونيّة على حالها في المجمل من العام الماضي.
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