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هوندا: تقدّم أليكس ماركيز يسير على نحوٍ أفضل من المتوقّع

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هوندا: تقدّم أليكس ماركيز يسير على نحوٍ أفضل من المتوقّع
09-02-2020

اعترف ألبيرتو بويغ مدير هوندا في الموتو جي بي بأنّ الوافد الجديد إلى الفريق أليكس ماركيز قدّم أداءً أفضل من المتوقّع خلال تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ.

انضمّ حامل لقب الموتو 2 إلى أخيه الأكبر مارك ضمن صفوف الفريق المصنعي لهوندا لموسم 2020 ليُكوّنا أوّل تشكيلة من أخوين في تاريخ الفئة العُليا.

وخاض أليكس أولى مشاركاته على متن درّاجة "آر سي213في" بمواصفات 2019 خلال تجارب فالنسيا وخيريز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنّه قاد درّاجة 2020 على حلبة سيبانغ خلال التجارب التمهيدية والشتوية الرسمية هذا الأسبوع.

وقد أكمل أليكس التجارب الرسمية كأفضل الناشئين بالمركز الـ 18، بفارق 0.693 ثانية فقط عن أفضل الأزمنة المجمّعة.

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وتعليقًا على تقدّم أليكس ومقاربته للموتو جي بي، قال بويغ: "أعتقد بأنّ أليكس قام بعمل رائع خلال التجارب كونه خاض مُحاكاة للسباق بالأمس (السبت)".

وأضاف: "بصراحة، أعتقد بأنّه أفضل بعض الشيء ممّا توقّعنا. تلك الفئة صعبة والتجارب الأولى هنا في سيبانغ تكون معقّدة، لكنّك تشعر بأنّه يملك أسلوبًا خاصًا به. لقد كان مختلفًا للغاية عن أخيه فيما يتعلّق بمقاربته مع الدرّاجة، لكنّ التشابه حاضر فيما يخصّ فهمه لوظيفته".

وأكمل: "يتشارك الأخوان في البرنامج الذهني وطريقة حديثهما وتحليلهما للأمور، وكذلك تحضيراتهما للتجارب. لذا، نعم، لن يكون الأمر سهلًا عليه مُطلقًا. لقد رأيتم الأزمنة بالأمس، إذ أنّ المنافسة ستكون متقاربة للغاية كالمعتاد، لكن علينا منحه الأمل والفرصة، وسنقوم بدعمه".

من جانبه، قال أليكس بعد إنتهاء التجارب اليوم الأحد أنّها كانت إيجابية للغاية، لكنّه أشار إلى وتيرة الإطارات المستعملة واستخلاص الأداء الأقصى من الجديدة في التصفيات كأهم جانبين سيسعى لتحسينهما.

فقال: "أشعر بتحسّن مع كلّ يوم، إذ أكون أسرع بعض الشيء يومًا تلو الآخر وهذا مهم للغاية".

وأردف: "نعلم أنّ لدينا ثلاثة أيام أخرى فقط في التجارب الشتوية، إذ علينا أن نكون مستعدين لجولة قطر الافتتاحية. نحن بحاجة للتحسّن أكثر وتعلّم بعض الأمور، ولا سيّما ضمن وتيرتنا على الإطارات المستعملة".

واختتم: "أتعلّم أكثر يومًا بعد يوم من الدرّاجة، وأنا سعيد بذلك. الشعور العام إيجابي للغاية بعد التجارب".

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