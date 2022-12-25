هوندا تعيد هيكلة طاقمها التقني في الموتو جي بي
أجرت هوندا سلسلة من التغييرات في مواقع مهمّة بين تقنييها في الموتو جي بي، ولعلّ أبرزها انتقال جياكومو غيدوتي من فريق ال سي آر ليُصبح رئيس طاقم جوان مير في الفريق المصنعي.
في ظلّ تعزيز هوندا لتحضيراتها لموسم 2023 على إثرٍ عامٍ صعبٍ أثمر منصّتي تتويجٍ فقط، أجرى الصانع الياباني تغييرات كذلك على هيكل مهندسيه وتقنييه للموسم المقبل.
وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قادرًا على تأكيد انتقال غيدوتي رئيس طاقم تاكاكي ناكاغامي من الفريق الرديف إلى الفريق المصنعي ليُصبح رئيس طاقم المنضمّ الجديد مير لموسم 2023.
وسيستلم كلاوس نولز دور غيدوتي السابق في ال سي آر وذلك بعد أن قام بتعويضه في جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة عندما كان الإيطاليّ يتعافى من إصابة.
أمّا رامون آورين، وهو أحد مهندسي هوندا القدماء وسبق له العمل مع داني بيدروسا وأندريا دوفيزيوزو، فسيُصبح المدير التقني لفريق الاختبارات في هوندا.
وبالنسبة لبقيّة المواقع التقنيّة فإنّ سانتي هيرنانديز سيواصل عمله كرئيس لطاقم مارك ماركيز، بينما سيستعين أليكس رينز المنضمّ إلى فريق ال سي آر بكريستوف بورغينيون الذي كان رئيس طاقم أليكس ماركيز في الموسمين الماضيين.
وفي ما يتعلّق بالقيادة التقنيّة لشركة هوندا للسباقات، سيعود شينيشي كوكوبو، بعد غيابٍ لبضعة أعوامٍ عن الموتو جي بي، ليرأس مشروع "آر سي في".
أمّا تيتسوهير كوواتا مديرًا عامًا لشركة هوندا للسباقات، وشينيا واكاباياشي رئيسًا للشركة. أمّا المدير التقني تاكيو يوكوياما فسيستلم دورًا جديدًا في مقرّ هوندا في طوكيو ولن يكون حاضرًا على الحلبات خلال موسم 2023 في الموتو جي بي.
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هوندا تعيد هيكلة طاقمها التقني في الموتو جي بي
أجرت هوندا سلسلة من التغييرات في مواقع مهمّة بين تقنييها في الموتو جي بي، ولعلّ أبرزها انتقال جياكومو غيدوتي من فريق ال سي آر ليُصبح رئيس طاقم جوان مير في الفريق المصنعي.
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