تشكيلة من الأخوين ماركيز في هوندا "قد تؤثّر على مارك أكثر من أليكس"

عقب قرار خورخي لورينزو الاعتزال من سباقات الجائزة الكبرى إثر موسمه الكارثي في 2019، آثرت هوندا ترقية بطل الموتو 2 أليكس ماركيز ليُجاور أخاه مارك ضمن صفوف الفريق المصنعي.

ومنذ ذلك الحين، اتّجه التركيز بشكل كبير نحو ما إذا كان بمقدور أليكس إثبات أحقيته بأن يكون خليفة للورينزو ومقاومة الضغط المتعلّق بمقارنته على نحوٍ دائم بأخيه بطل العالم ستّ مرّات.

لكن، وضمن حديثه خلال فيديو حصاد الموسم لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قال رايني أنّه يشعر بأنّ الدرّاج الأوّل داخل معسكر هوندا مارك هو من قد يتأثّر على النحو الأكبر من تلك الصفقة.

"لا أعلم إذا ما كان ذلك القرار الصائب من هوندا أم لا، إذ أرى بأنّ مارك الآن سيركّز على أخيه ليضمن أن يتأقلم سريعًا، وذلك أمر لم يتعيّن عليه التفكير فيه من قبل" قال رايني.

وأضاف: "في السابق كان يتعيّن عليه فقط التفكير في نفسه وكيف يُمكن أن يكون سريعًا. كان يُمكن أن يتعاطف مع أخيه عندما كان يسابق على متن درّاجة أخرى في فئة مغايرة. الآن يتشاركان ذات المرآب، وقد يكون ذلك توازنًا مختلفًا وربما يؤثّر على مارك أكثر من أليكس".

وتابع: "يبدو أليكس درّاجًا جيّدًا ومتوازنًا، إذ لا أعتقد بأنّه سيرتكب العديد من الأخطاء كونه ومن خلال رؤيتي يتقدّم خطوة بخطوة. لكن ومع تواجد أخيه، سيحاول رؤية المستوى الذي ستصل إليه الدرّاجة. سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".

وأكمل: "في حال تعرّض أحدهما للإصابة، سيؤثّر ذلك على الآخر. فالعائلة بأكملها متواجدة. أخوان يتسابقان ضمن أعلى مستوى من منافسات سباقات الدرّاجات وضمن أفضل فريق على الأرجح في البطولة".

وأردف: "كنت أودّ لو اختارت هوندا درّاجًا آخر، درّاجًا يضغط على ماركيز ويلاحقه، يُحاول زعزة عرشه وينافسه على الفوز فورًا".

واختتم: "كوارتارارو لم يكن خيارًا سيئًا. كانت لتكون تشكيلة ممتعة. مافيريك (فينياليس) كذلك، إذ بدأ يتقدّم على نحوٍ كبير. أعتقد بأنّه كان من المفروض النظر إلى أفضل ثلاثة أو أربعة درّاجين والاختيار منهم. أحد يكون بمقدوره فعلًا مقارعة مارك".