هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"

بعد موسمين صعبين، أدخلت هوندا تعديلات راديكالية على دراجتها "آر.سي213.في" لموسم 2022 في محاولة لمعالجة مشاكل السحب الخلفي التي لطالما عانت منها.

وقد أثّرت تلك المشكلة بشكل كبير على تأقلم إسبارغارو مع الدراجة العام الماضي، إذ لم يسجّل الإسباني سوى منصة تتويج وحيدة في 2021 بعد صعود عتباتها في خمس مناسبات في 2020 مع "كاي تي ام".

وبالرُغم من المراجعات الكبيرة على الدراجة، لكن هوندا ظهرت بشكل قوي على الفور في تجارب خيريز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الوتيرة التي تواصلت في التجارب الشتوية هذا الشهر في ماليزيا وإندونيسيا، حيث تصدّر إسبارغارو الأخيرة.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، اعترف إسبارغارو أنه "تفاجأ" أن تلك الدراجة الجديدة تمامًا كانت بهذه القوة على الفور، إذ يشعر أنه "محظوظ جدًا".

فقال عند سؤاله عن شعوره حيال جهود هوندا مع الدراجة خلال العطلة الشتوية: "قاموا بعمل مذهل في الواقع".

وأضاف: "بمقدوركم رؤية استعراض هوندا لعضلاتها مع هذه الدراجة، حيث جلبت دراجة جديدة تمامًا إلى تجارب خيريز".

وتابع: "وبعد التجارب في خيريز، كنا على بُعد عشرين من الثانية فقط من المتصدر في تجارب ماليزيا حيث كانت لدينا وتيرة مذهلة. وذلك كان أمرًا مفاجئًا بالنسبة لي. بناء دراجة من الصفر، من دون بيانات، وأن نصل إلى دراجة كهذه، لهو أمر لا يُصدق".

وأكمل: "لذلك أشعر بأنني محظوظ للغاية بالموقع الذي أتواجد فيه، وأرى بأن لديّ الآن الفرصة لإظهار ما أنا قادر على القيام به مع تلك الدراجة".