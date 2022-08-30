هوندا تتعاقد مع جوان مير لموسم 2023 من بطولة الموتو جي بي

ارتبط مير بانتقالٍ محتملٍ إلى هوندا معظم الوقت هذا الموسم، لكنّ ذلك أصبح مرجّحًا أكثر عندما أعلنت سوزوكي عن مغادرتها الموتو جي بي بنهاية الموسم الحالي.

وقال بطل موسم 2020 خلال جائزة النمسا الكبرى أنّه "قريبٌ للغاية" من التوصّل إلى صفقة مع هوندا.

وقبيل جولة سان مارينو نهاية هذا الأسبوع، أعلنت هوندا عن تعاقدها مع مير ضمن صفقة بعامين ليُجاور مارك ماركيز في الفريق المصنعيّ بدءًا من العام المقبل.

وسيُعوّض الإسباني بول إسبارغارو، الذي سيعود على عائلة كاي تي ام ضمن فريق تيك3 غاسغاس العام المقبل.

كما أنّ أليكس رينز زميل مير في سوزوكي سينتقل إلى عائلة هوندا الموسّعة في 2023، وذلك عبر عقدٍ مباشرٍ مع شركة هوندا للسباقات للقيادة لصالح فريق "ال.سي.آر" الرديف.

وسيخلف رينز أليكس ماركيز الذي سينضمّ إلى فريق غريسيني على درّاجة دوكاتي من العام الأسبق.

لكنّ مير لن يكون حاضرًا على الحلبة نهاية هذا الأسبوع في ميزانو بعد أن كسر قدمه اليمنى في حادث اللفّة الأولى في جائزة النمسا الكبرى.