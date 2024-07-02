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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة هولندا الكبرى

هوندا تتعاقد مع إسبارغارو لتوسيع فريق تجاربها في الموتو جي بي

سينتقل أليكس إسبارغارو إلى هوندا ضمن دور درّاج اختبارات على إثر اعتزاله البطولة بنهاية الموسم الجاري.

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أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ

أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تعاقد هوندا مع أليكس إسبارغارو كدرّاج تجارب لموسم 2025 من أجل مساعدتها على تطوير درّاجتها "آر.سي213في" المتعثّرة.

ومثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي، سينتقل إسبارغارو إلى صفوف الصانع الياباني ضمن دور تجارب في نهاية مسيرته التي عرفت تحقيقه لثلاثة انتصارات و11 منصّة تتويج في الفئة العليا حتّى الآن.

وجاء التعاقد مع إسبارغارو ليُمثّل توسيعًا لفريق اختبارات هوندا، حيث يُواصل ستيفان برادل دوره الحالي العام المقبل.

وجاء في إعلان مقتضبٍ من شركة هوندا للسباقات: "ستُعزّز شركة هوندا للسباقات برنامج اختباراتها عبر إضافة أليكس إسبارغارو كدرّاج اختبارات في 2025".

وأضاف: "مع ما يقارب 250 انطلاقة في مسيرته في الفئة العليا، يجلب صاحب الـ 34 عامًا خبرة غنيّة على درّاجات الجائزة الكبرى، إلى جانب ثلاثة انتصارات وأكثر من 1300 نقطة في الموتو جي بي. سينضمّ إلى ستيفان برادل ليُواصلا تطوير درّاجة هوندا آر.سي213في".

ويُعدّ انضمام إسبارغارو دفعة كبيرة لهوندا التي تمرّ بكبوة مطوّلة وتُعاني للتعافي من أسوأ فتراتها في الموتو جي بي.

وكان الصانع الياباني قد فقد خدمات مارك ماركيز بطل العالم ثماني مرّات، وكان من المتوقّع أن يتعافى في الموتو جي بي هذا العام نتيجة نظام الامتياز الجديد وتغييرات فلسفة العمل داخل الفريق.

لكن بالرغم من كلّ الجهود المبذولة، فإنّ الفريق لم يتواجد ضمن العشرة الأوائل مطلقًا في هذا الموسم ويتذيّل ترتيب بطولة الصانعين.

وستأمل هوندا أن تستغلّ خبرة إسبارغارو، الذي أُشيد به كثيرًا لتحويله أداء أبريليا من درّاجة متأخّرة إلى درّاجة فائزة بالكثير من السباقات.

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